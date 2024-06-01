На війні в Україні загинув третій доброволець з Нідерландів.

Про це повідомило NOS у п'ятницю, 31 травня, з посиланням на Міністерство закордонних справ Нідерландів.

За інформацією видання, чоловік, ім'я якого не розголошують на прохання його родини, воював в Інтернаціональному легіоні та загинув 20 травня біля Часового Яру Донецької області.

Тіло добровольця вже репатріювали на батьківщину.

Це третій нідерландський доброволець, який загинув у боях за Україну. МЗС Нідерландів не має точних даних щодо кількості своїх громадян, які воюють в Україні.