У боях за Україну загинув доброволець із Нідерландів [ Редагувати ]
На війні в Україні загинув третій доброволець з Нідерландів.
Про це повідомило NOS у п'ятницю, 31 травня, з посиланням на Міністерство закордонних справ Нідерландів.
За інформацією видання, чоловік, ім'я якого не розголошують на прохання його родини, воював в Інтернаціональному легіоні та загинув 20 травня біля Часового Яру Донецької області.
Тіло добровольця вже репатріювали на батьківщину.
Це третій нідерландський доброволець, який загинув у боях за Україну. МЗС Нідерландів не має точних даних щодо кількості своїх громадян, які воюють в Україні.
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