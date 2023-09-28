російська федерація завжди має засоби для великомасштабних атак на цивільне населення та критичну інфраструктуру України. Неможливо повністю підготуватися до всього на 100%. Про це заявив Михайло Подоляк 24 каналу.

Так, ми сьогодні інакше все це сприймаємо. Не готовий сказати, що ми там тотально, стовідсотково, ідеально до всього підготувалися. Ви ж розумієте, це війна, - прокоментував Подоляк.

Він зауважив, що Україна має значний досвід, набутий минулого сезону, і були вжиті заходи для захисту інфраструктури.

За його словами, досвід у сфері диспетчеризації дозволяє уникнути розриву магістральної енергомережі і уникнути локальних або глобальних відключень електропостачання.

Крім того, Подоляк заявив, що Україна готова в значній мірі до можливості того, що росія може атакувати об'єкти генерації електроенергії, магістральну мережу і трансформатори, які є рідкісними та виготовляються на замовлення.