В Україні наразі не виявили новий штам COVID-19, який отримав назву Pirola (або BA.2.86). Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Ми не виключаємо, що новий варіант коронавірусної інфекції з'явиться на території України. Враховуючи, що тисячі українців, які вимушено покинули свої домівки через війну, приїжджатимуть або повертатимуться додому з країн, де вже є новий штам, - зазначив він.

Симптоми у нового штаму залишаються такими ж, як і в інших:

нежить;

головний біль;

втома;

чхання та біль у горлі;

рідше – подразнення очей і висипи.

Цей варіант штаму був виявлений вперше в Ізраїлі і вже зафіксований у понад 100 тисяч випадків у різних країнах світу, таких як Велика Британія, США, ПАР, Швеція, Франція, Португалія, Канада, Таїланд, Швейцарія і Австралія.

Нагадаємо, за вісім місяців 2023 року кором захворіло вчетверо більше людей, ніж за увесь 2022 рік. В поточному році кір лікарі виявили в 11 областях України. Останній випадок стався в Києві у 13-річної нещепленої дитини. З нею контактували 34 учні однієї з гімназій. Діти здорові, під наглядом лікарів. Увесь клас переведений на онлайн навчання.