На оборону країни місцеві громади витрачають майже половину податків від зарплат військових, кажуть в Асоціації міст України.

Залишити - не можна - забрати. Де поставити кому у цьому реченні, дискусія між експертами, місцевою владою та урядовцями триває щонайменше тиждень. А усе через те, що Уряд хоче податки військових, які раніше залишалися в місцевому бюджеті, забрати й спрямувати на виробництво дронів та зброї. Місцева влада в регіонах не проти ініціативи, але каже, без цих коштів, їм буде досить складно.

В нюансах законопроєкту і в аргументах сторін - розбиралася Христина Гашенко.

Михайло Семеряк, т.в.о директора лікарні Івано-Франківської ОТГ Львівської обл.:

Місце, яке ви бачите, там в перспективі уже виділена територія, проведено виміри, погодженні з містобудівними службами, де буде будуватися реабілітаційний центр.

Реабілітаційний центр для військових на 60 ліжкомісць планують збудувати на території місцевої лікарні в селищі Івано-Франкове, що на Львівщині. Для цього уже розпочали ремонти старих приміщень.

Михайло Семеряк, т.в.о директора лікарні Івано-Франківської ОТГ Львівської обл.:

Частково проведено заміну даху, частково проведено заміну вікон, і проведена велика робота по благоустрою території.

Гроші на ремонти, а це 20 мільйонів гривень, депутати виділили із бюджету ОТГ. Цю суму взяли із податків із зарплат військових та правоохоронців, які зареєстровані у їхній громаді.

Ірина Перун, голова Івано-Франківської ОТГ Львівської обл.:

Ми на сьогодні 64 відсотків віддаємо назад військовим частинам, а решту - 35 відсотків - лишаються на господарку нашої громади.

Понад 40 відсотків коштів із податків на доходи військових депутати сусідньої Новояворівської громади віддали на оборону.

Володимир Мацелюх, голова Новояворівської ОТГ Львівської обл.:

За 8 місяців від військових ПДФО ми отримали, якщо я не помиляюся 470 мільйонів гривень. За них ми отримали й освіту, і інші соціальні напрямки громади, але із цієї суми ми 193 млн гривень спрямували на військові частини.

З першого жовтня гроші із податків зарплат військових, які отримують громади, уряд запропонував спрямувати у спеціальний фонд на оборону країни. Але ще за документ у другому читанні мають проголосувати народні депутати. Але наймовірніше - дату змінять. У громадах не проти змін до головного кошторису, але воліли б віддавати податки з наступного бюджетного року.

Ірина Перун, голова Івано-Франківської ОТГ Львівської обл.:

Ці гроші в громаді, тих 35 відсотків, за яким ми говоримо, на сьогодні дуже потрібні, тому що у нас на території багато відкритих об'єктів, якщо їх не закінчити, то будуть протікати дахи, будуть не закінчені дороги там, де прокопано.

Володимир Мацелюх, голова Новояворівської ОТГ Львівської обл.:

Я вважаю, що громади, які отримали цей ресурс, повинні цей ресурс правильно розподілити. Кожен має не забути, що в державі йде війна, і туди спрямувати по максимуму, але також міська рада, органи місцевого самоврядування мають якимись коштами оперувати.

Якщо податок із доходів військових заберуть від 73 громад - їм допомагатиме обласний бюджет. Але і тут кажуть, буде не просто. Можливо, до державної казни доведеться повернути 15% від податків з доходів військових, які окремо щомісяця отримує область.

Степан Куйбіда, департамент економічної політики Львівської ОВА:

Ми очевидно будемо змушені переглянутими видатки обласного бюджету. Ми спочатку дивимося ті видатки, які стосуються компетенції обласної, а після того ми вже зможемо говорити про вільний залишок. Якщо він буде утворений чи може бути акумульований з якихось статей, видатків, то зможе бути направлений для підтримки громад.

На оборону країни місцеві громади витрачають майже половину податків від зарплат військових, кажуть в Асоціації міст України. Тому рекомендують легалізувати офіційно витрати на допомогу армії та не забирати гроші із цих податків до центрального бюджету.

Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України:

64 відсотки у 2022 і 2023 році громади отримують. На наше переконання, вони мають отримувати ці кошти враховуючи ці фактори й враховуючи те, що у них зросли додаткові видатки й з'явилися нові повноваження, пов'язані зі зруйнованою інфраструктурою, пов'язані із широкомасштабним вторгненням, то, звісно, ці кошти мають залишатися на місцях.

У змінах до бюджету на цей рік, за запитом Сил оборони, депутати планують збільшити видатки на ЗСУ, Нацгвардію та інші оборонні відомства на 303 мільярди гривень. З цих грошей уряд сподівається понад 200 мільярдів запозичити на внутрішньому ринку. 26 мільярдів із перевиконаних різних податкових надходжень.

Роксолана Підласа Голова комітету з питань бюджету Верховної ради України:

Виникає питання, як покрити решту - 69 мільярдів гривень. Ми будемо сподіватися, що якісь податкові надходження будуть перевиконані. Але все одно нам потрібно, щоб місцева влада нам підставила плече і поділилася внутрішнім ресурсом, який зараз у них є, тому що ви знаєте, що податки й місцеві податки, частина ПДФО, які сплачуються до органів місцевого самоврядування, до бюджетів органів місцевого самоврядування - це саме ті гроші, які можна використовувати на оборону.

Де братимуть решту грошей, депутати ще не вирішили. Наразі у парламенті тривають дискусії.