На півночі Рівненщини на межі з Білоруссю наші військові продовжують укріплювати рубежі. Вони там надійні, каже моя колега Сніжана Сидорук. Бо інженерні облаштування, разом з природними перешкодами - лісами й болотами - створюють зону непрохідності для ворожих сил.

Ми знаходимося на одній з ділянок північного кордону. Ззаду ми можемо спостерігати пункт пропуску, але дійти ми до нього не можемо у зв'язку з тим, що ділянка є замінованою.

Пункти пропуску - український і білоруський заховали густі дерева та високий земляний насип. Так наші прикордонники відмежувалися від сусідів, які підтримують росію у війні з Україною.

Яна, керівниця підрозділу охорони державного кордону:

Наразі ми бачимо дорогу, яка веде до міждержавного пункту пропуску, який функціонував донедавна. У середньому за день ми пропускали в районі триста людей з України й в напрямку України. Наразі пункт пропуску не функціонує.

Кордон з Білоруссю під посиленою охороною. Очей з державної межі не спускає прикордонник Сергій.

Сергій - мобілізований. До повномасштабного вторгнення - інженер. Сам з Хмельниччини. Він з побратимами першим зустрічатиме противника, якщо той піде з Білорусі.

Сергій, прикордонник:

У нас - це є перша лінія оборони, у разі чого ми повинні підірвати наші мінно-вибухові загородження і відступити на наші позиції до наших побратимів. І зайняти з ними лінію оборони й охороняти, поки прийдуть наші підкріплення.

Та дістатися навіть сюди, де цілодобово на варті прикордонники - ворогу не так просто. Попід самим кордоном - глибокі рови та загороджувальні паркани з єгози. Підготували лінію перепон і для бронетехніки.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Ось так виглядає один з елементів лінії оборони поблизу державного кордону. Ці інженерні конструкції розраховані на те, щоб стримати важку техніку противника.

Таких ліній оборони у прикордонній смузі - кілька. Їх почали зводити з перших днів великої війни й не припиняють нарощувати дотепер.

Інженерне облаштування, кажуть прикордонники, разом з природними перешкодами - лісами й болотами - створюють зону непрохідності для ворожих сил. Наземний кордон за увесь час великої війни на Рівненщині залишається непорушним.

Яна, керівниця підрозділу охорони державного кордону:

Обстановка спокійна. Нарощування техніки особового складу Республіки Білорусь ми не бачимо. Єдине - ми можемо спостерігати військових - це прикордонники Республіки Білорусь.

За ситуацією на кордоні стежать і з неба.

Що робиться на землі за допомогою техніки бачать і вночі. Безпілотник має захист від РЕБ противника.

Владислав на цій ділянці кордону налітав вже більше сотні годин. З повітря, каже, видно усе як на долоні.

Владислав, начальник групи повітряної розвідки та протидії безпілотним суднам:

Виявляю зміни в плані того, що якісь інженерні споруди там зводять білоруси. Доповідаю. Якщо там наряд їхній, то виявляю та повідомляю. Відмежовуються вони, посилюють позиції свої в оборону.

Якщо у небі з'явиться ворожий безпілотник, виїжджає мобільна вогнева група.

На позиції прибувають за кілька хвилин, займають кругову оборону та беруть під захист небо.

Ілля, прикордонник:

Це кулемет Калашникова - модернізований, калібру 7,62. Дальність стрільби до трьох тисяч метрів, але повітряну ціль краще дочекатись, якщо вона від метрів триста або й двісті.

Антон, прикордонник:

Крупнокаліберний кулемет ДШК станковий для ураження крупних цілей. Може знімати як повітряні цілі, так і наземні цілі. Протипіхотна техніка, дрони, вертольоти.

Недооцінювати ворога не варто і через рік і сім місяців вторгнення, кажуть прикордонники. Тож на північному рубежі готові давати відсіч будь-кому.

Юрій Шахрайчук, начальник пресслужби 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців: