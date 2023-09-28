Виробництво дронів і військової техніки: Гетманцев пояснив, на що спрямують ПДФО військових (відео) [ Редагувати ]
З 1 жовтня можуть бути реалізовані зміни щодо спрямування податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), а саме військових. Ці кошти, які раніше залишалися у місцевих бюджетах, будуть йти до центрального бюджету, і використовуватимуться виключно на підтримку оборонно-промислового комплексу.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Це закон не про вилучення всього податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який раніше був у місцевому бюджеті. Мова йде лише про так зване "військове" ПДФО. Це ПДФО, яке нараховується на заробітні плати військовослужбовцям, які виросли з початком війни.
На ці "бойові", про яку ми завжди говоримо. І наприклад, якщо військові частина розташована в якомусь місці, то місто автоматично, за місцем реєстрації військової частини, отримує додаткові прибутки до свого бюджету, тільки тому, що хлопці воюють на передовій.
Деякі міста збільшили свої надходження у 5-6 разів порівняно з мирним часом, не вкладаючи гроші, не приймаючи жодних рішень. Просто в силу того, що почалася війна.
І коли ми сьогодні шукаємо кожну копійку, збираємо для армії, і все, що ми заробляємо у виглядів податків, у вигляді зборів іде на ЗСУ, то безперечно, гроші, які залишаються у місцевому бюджеті, витрачаються на бруківку, на фонтани, і на якісь інші речі, вони викликають здивування певне і у мешканців,і у суспільства - "чому так"?
Тому Кабінет міністрів запропонував таке рішення - вилучити саме військовий ПДФО на час війни до центрального бюджету і розподілити на дві цілі.
Перша ціль - це дрони, виробництво дронів. І друга ціль - це виробництво військової техніки, яка також необхідна наших військовослужбовцям. Вітчизняне виробництво передусім...
Ще раз - ми з вами заробляємо податками менше, ніж витрачаємо тільки на армію. Все інше нам дають наші партнери у вигляді грантів, у вигляді кредитів", - розповів Данило Гетманцев.
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