Проти Спартака Субботи відкрили кримінальну справу: що відомо [ Редагувати ]
Поліція Києва розпочала кримінальне розслідування щодо достовірності документів про освіту, які були опубліковані псевдопсихіатром Спартаком Субботою.
Досудове розслідування здійснюється Шевченківським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Києві. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України у відповідь на запит "Громадське".
У нас є провадження щодо одного з відомих блогерів за статтею 358 частиною 4 Кримінального кодексу України - це підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів. Кримінальне провадження розслідується Шевченківським управлінням поліції, - заявила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.
Правоохоронні органи проводять розслідування щодо можливого використання Спартаком підроблених освітніх документів на його ім'я.
Провадження за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України було відкрито 20 квітня 2023 року.
Нагадаємо, раніше відомий "психотерапевт" та співведучий YouTube-проєкту "Подкаст-терапія" Спартак Суббота опинився у центрі великого резонансного розслідування, в якому психотерапевт Ілля Полудьонний звинуватив Спартака в обмані та шахрайстві.
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