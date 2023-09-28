Поліція Києва розпочала кримінальне розслідування щодо достовірності документів про освіту, які були опубліковані псевдопсихіатром Спартаком Субботою.

Досудове розслідування здійснюється Шевченківським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Києві. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України у відповідь на запит "Громадське".

У нас є провадження щодо одного з відомих блогерів за статтею 358 частиною 4 Кримінального кодексу України - це підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів. Кримінальне провадження розслідується Шевченківським управлінням поліції, - заявила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Правоохоронні органи проводять розслідування щодо можливого використання Спартаком підроблених освітніх документів на його ім'я.

Провадження за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України було відкрито 20 квітня 2023 року.

Нагадаємо, раніше відомий "психотерапевт" та співведучий YouTube-проєкту "Подкаст-терапія" Спартак Суббота опинився у центрі великого резонансного розслідування, в якому психотерапевт Ілля Полудьонний звинуватив Спартака в обмані та шахрайстві.