Житло для захисників: хто з військовослужбовців має право на квартиру від держави (відео)

У 2023 році Міністерство у справах ветеранів України виділило 5,5 млрд грн на закупівлю житла для українських військовослужбовців. 700 захисників вже отримали гроші на свої карткові рахунки і 13 - вже придбали житло