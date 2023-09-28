Залужний поговорив з командувачем сил НАТО в Європі: обговорили посилення ППО [ Редагувати ]
28 вересня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поговорив з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофером Каволі. Про це повідомив Залужний на своїй сторінці у Facebook.
Детально ознайомив колегу з обстановкою на фронті та першочерговими потребами Збройних сил України, - йдеться у повідомленні.
Залужний зазначив, що вони розглянули питання зміцнення нашої системи протиповітряної оборони, яке залишається основним пріоритетом.
Вдячний партнерам за допомогу та активну взаємодію задля визволення української території від російських окупантів, - додав головнокомандувач ЗСУ.
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