Перші "Абрамси" вже в Україні! Це підтвердив Володимир Зеленський. Загалом ми чекаємо на 31 американський танк. А, згодом, можливо, і значно більше.

Михайло Манилюк нагадає, який шлях ми пройшли, перш ніж отримати машини з-за океану. Що це за танки "Абрамси" і чим вони славляться на полі бою?

Цей броньований звір - один із кращих у світі!

Американський "Абрамс" здатен точно влучати у ціль на відстані до трьох кілометрів! А попри свою шістдесятитонну вагу, розвиває швидкість у понад сімдесят кілометрів за годину по шосе і майже півсотні по бездоріжжю.

Танк оснащений балістичною системою керування вогнем задля максимальної точності удару!

А ще "Абрамс" називають "капсулою життя"!

Петро Черник, військовий експерт:

"Абрамси" мають прекрасну броню. Однозначно будуть берегти життя і власного екіпажу, і найголовніше - берегти життя піхоти.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Перші американські "Абрамси" вже в Україні! Новину про передачу танків у понеділок опублікувало видання "Нью Йорк Таймс", зазначивши, що машини приїхали на кілька місяців раніше, ніж планувалося. Згодом інформацію підтвердив Президент України!

Володимир Зеленський, Президент України:

Готуємо їх, щоб посилити наші дії проти окупантів, і це буде суттєве посилення.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Отриманню "Абрамсів" передували тривалі перемовини. Ще торік у грудні голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, цитую: "На кожній міжнародній зустрічі, під час кожного контакту зі Сполученими Штатами ми порушуємо теми американських танків. Ця розмова непроста, але вона рухається, щоправда, зі швидкістю танка". Кінець цитати.

Стівен Біддл, помічник старшого наукового співробітника з оборонної політики Центру закордонних відносин (США):

Затримка щодо передачі Сполученими Штатами українцям танків M-1 Abrams була спричинена занепокоєнням, що українцям доведеться створити з нуля доволі складний логістичний ланцюг для підтримки цього виду озброєння.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Зрештою, вже у січні президент США Джо Байден дав офіційну згоду на передачу тридцяти одного танка М-1 "Абрамс". У травні - перші чотири сотні українських військових розпочали навчання на американській броні у Німеччині.

А минулого тижня - під час зустрічі з Володимиром Зеленським Джо Байден наголосив, що до відправки танків лишаються лічені дні.

Джо Байден, Президент США:

Сьогодні я схвалив наступний транш американської безпекової допомоги Україні, включаючи більше артилерії, більше боєприпасів, більше протитанкового озброєння. Наступного тижня перші американські танки "Абрамс" будуть доставлені в Україну.

Михайло Жирохов, військовий експерт:

Судячи з американської преси, вони доопрацьовували ці танки, тому що у них є певні секретні елементи, які американці не постачають навіть ближчим союзникам. І тому вони демонтували ці необхідні елементи, і тільки після цього поставили їх до України.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Що наразі відомо про ті танки, які вже отримала Україна? Йдеться про десять "Абрамсів" модифікації М1А1. Танки обладнані кулеметом п'ятдесятого калібру та 120-міліметровою гарматою. Ці моделі не найновіші з усіх, що є на озброєнні Сполучених Штатів. Та експерти переконані: навіть такі машини на полі бою на рівні з німецькими "Леопардами" та британськими "Челенджерами" суттєво посилять "танковий кулак" української оборони й пришвидшать контрнаступ.

Стівен Біддл, помічник старшого наукового співробітника з оборонної політики Центру закордонних відносин (США):

Сьогодні M-1 Abrams вважається одним із найкращих основних бойових танків у світі. Він існує вже давно, але протягом багатьох років його неодноразово модернізували, і він добре зарекомендував себе у боях проти радянських і російських танків. Є всі підстави вважати, що це значно краща машина за ті, які є на озброєні російської армії.

Михайло Манилюк, кореспондент:

На який саме напрямок відправлять "Абрамси" - у Генштабі поки що не розголошують. Водночас в українській розвідці зазначають: американські машини використовуватимуть лише в ретельно продуманих і підготовлених операціях. Словом, ніхто не збирається повторювати помилки росіян, які відчайдушно гнали свої танки на мінні поля під зливу української артилерії!

Михайло Жирохов, військовий експерт:

Прямих танкових дуелей навіть за півтора року буквально можна порахувати на пальцях однієї руки. Танки використовуються в ролі такого тарана. В ролі вогневої підтримки наступаючої піхоти. І тому протиставляти один танк проти іншого - це зовсім різна філософія війни.

Михайло Манилюк, кореспондент:

У тому, що "Абрамси" за розумного використання на фронті, матимуть перевагу над російськими танками не сумніваються ані вітчизняні, ані закордонні генерали та військові експерти! Судячи з таких прогнозів, зовсім скоро ми побачимо перші результати роботи американських машин.

Марк Міллі, генерал, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США:

"Абрамси" - найсучасніші танки на сьогодні. Щойно вони будуть задіяні у боях, ми побачимо кардинальні зміни на фронті.

Ед Арнольд, співробітник Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (Велика Британія):

Ці бойові танки перевершують російські з точки зору їх вогневої потужності та захисту. Вони також мають кращу оптику, кращу стабілізацію, тому вони краще стріляють під час руху. Тож вони неодмінно змінять ситуацію. Це буде перевага якості над кількістю.

Втім кількість теж має значення - наголошують експерти. Варто оцінювати ситуацію об'єктивно - три десятки американських танків навряд чи допоможуть вчинити масштабний прорив досить потужної лінії оборони росіян.

Михайло Жирохов, військовий експерт:

Ці "Абрамси" - це більше такий заділ на майбутнє, на весняну кампанію, на подальші активні бойові дії. Тільки поляки передали нам 325 танків типу Т-72 - оце реальна допомога. І це може змінити ситуацію на полі бою. І реально змінювало влітку-восени 2022 року.

Петро Черник, військовий експерт:

Для того, щоб бронекулаками ламати серйозну оборону, потрібна дивізія. Танкова бригада - це 94 танки. Танкова дивізія - це понад триста танків.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Але можна зрозуміти й логіку Сполучених Штатів. Для українських танкістів це абсолютно нова техніка. До неї треба звикнути, пристосуватися, навчитися нею керувати та ремонтувати. Лише потім США збільшуватиме кількість.

Михайло Жирохов, військовий експерт:

В американців достатньо велика кількість більш застарілих модифікацій "Абрамсів" знаходяться на зберіганні, і фактично вони нічого не коштують для американських платників податків. При наявності політичної волі вони можуть дуже швидко і дуже багато передати ЗСУ.

Михайло Манилюк, кореспондент: