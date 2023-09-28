Єнс Столтенберг у Києві. І це вже вдруге від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Генсек НАТО зустрівся з президентом Зеленським. Говорили й про постачання додаткових систем протиповітряної оборони, і про захист енергетичної системи, про ситуацію на фронті, і про членство України в Альянсі. Щодо останнього пункту, Столтенберг зазначив, що наша країна як ніколи близька до цього.

Лілія Налягака підсумувала головні заяви Генсека НАТО. Тож, якої підтримки чекати Україні від міжнародних партнерів? Про це далі.

Лілія Налягака, ведуча:

Генсек НАТО Єнс Столтенберг із неоголошеним візитом прибув сьогодні до Києва і зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили ситуацію на полі бою та усі ключові оборонні питання, зокрема посилення української ППО на тлі очікуваних атак росіян на критичну інфраструктуру України.

Володимир Зеленський, Президент України:

Генсек погодився докласти своїх зусиль для допомоги, для підтримки нас в цьому питанні, для мобілізації держав членів Альянсу саме з цією метою, нам потрібно разом пройти цю зиму, захистити нашу енергоінфраструктуру та життя людей.

Лілія Налягака, ведуча:

Також Столтенберг повідомив, що НАТО уклало контракти на 2,4 млрд євро на закупівлю основних боєприпасів: снарядів 155 міліметрів та протитанкових боєприпасів. Це дозволить поповнити запаси й членів Альянсу, і України.

Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:

Наступного тижня відбудеться оборонно-промисловий форум у Стокгольмі, де ми будемо також обговорювати, як нам покращити ситуацію і я хочу, щоб країни-члени НАТО підписували чіткі контракти з промисловістю, тому що якщо промисловість має тверді контракти, то вона може навіть збільшувати виробництво.

Зеленський і Столтенберг детально обговорили подальшу роботу для зближення України й НАТО. Зараз відбувається підготовка Адаптованої річної національної програми, яка визначатиме практичні кроки для досягнення Україною відповідності принципам і стандартам Альянсу.

Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:

Ми скоротили шлях України до НАТО з двох до одного кроку, усунувши вимогу щодо плану дій з підготовки до членства, друге - ми узгодили програму, яка зробить ЗСУ повністю сумісними зі своїми майбутніми союзниками, повністю з засвоєнням доктрин НАТО і забезпеченням обладнанням НАТО - це частина основного пакета підтримки, який вартує сотні мільйонів євро кожного року, по-третє, ми зміцнюємо наші політичні звʼязки на безпрецедентному рівні, створюючи Раду Україна-НАТО, де ми будемо консультуватися і приймати рішення разом.

Столтенберг зазначив, що Україна зараз ближче до НАТО ніж будь-коли раніше. І запевнив, що майбутнє України саме в НАТО.