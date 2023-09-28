Telegram з високою долею імовірності контролюють спецслужби рф. Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасимʼюк прокоментувала можливість заборони платформи в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Telegram існує у багатьох країнах, але переважно на останніх місцях за популярністю. Найбільше ця соцмережа поширена в Україні та росії. Про її власників можна здогадуватися, тому що це анонімна платформа, - заявила Герасимʼюк.

Також вона прокоментувала боротьбу з мовою ворожнечі, яка поширена на платформі.