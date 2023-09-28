Чи можуть в Україні заборонити Telegram: Ольга Герасимʼюк дала відповідь [ Редагувати ]
Telegram з високою долею імовірності контролюють спецслужби рф. Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасимʼюк прокоментувала можливість заборони платформи в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
Telegram існує у багатьох країнах, але переважно на останніх місцях за популярністю. Найбільше ця соцмережа поширена в Україні та росії. Про її власників можна здогадуватися, тому що це анонімна платформа, - заявила Герасимʼюк.
Також вона прокоментувала боротьбу з мовою ворожнечі, яка поширена на платформі.
До телеграм-каналів можна звертатися як у космос через те, що там немає адреси. Ми робили такі спроби. Були скарги від користувачів через використання мови ворожнечі у телеграм-каналах. Ми написали листа - відповіді немає. Як можна заборонити те, до чого не можна достукатися? Нам потрібно думати як запобігати дезінформації, яка проникає через такі ресурси, - додала Ольга Герасимʼюк.
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