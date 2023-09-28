Південний напрямок зараз один із найактивніших та найбільш напружених на фронті. Але водночас і один із найуспішніших для нас. Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун прокоментував оперативну ситуацію у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають там окупаційним військам втрат та закріплюються на позиціях. За дві останні доби загалом на Таврійському напрямку ворог втратив 11 складів боєприпасів, 316 осіб та 90 одиниць військової техніки, - повідомив він.

Також речник прокоментував реакцію ворога на успіхи ЗСУ.