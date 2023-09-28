Палата представників Конгресу США, де Республіканська партія має більшість, розпочала перші слухання в рамках розслідування справи про імпічмент президента Джо Байдена. Цю інформацію повідомляє агентство Reuters.

Під час слухань республіканці висловили звинувачення, що Байден "недостатньо дбав про розділення зарубіжних бізнес-інтересів" членів своєї сім'ї, особливо йдеться про його сина Хантера. Зазначається, що він не вживав належних заходів для розмежування їхніх ділових справ від його офіційних обов'язків під час перебування на посаді віцепрезидента США з 2009 по 2017 рік.

Експерта з судової бухгалтерії, колишнього чиновника Міністерства юстиції США та двох професорів права було запрошено для свідчень на слухання. Республіканці твердять, що отримали банківські перекази від китайських громадян, які були відправлені Гантеру і, за їхніми словами, були адресовані на домашню адресу Байдена в штаті Делавер.

Загалом за попередні місяці розслідування в Палаті представників США так і не знайшли доказів неправомірних дій Байдена.