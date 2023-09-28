Американські законодавці провалили дві найбільші антиукраїнські бюджетні поправки, які з'явилися за останній час. Голосів охочих зупинити допомогу Україні не вистачило.

Чого чекати Україні від Конгресу? Послухаймо щодо цього думку Джона Болтона, дипломата і політика, який входив у близьке оточення Дональда Трампа. Всі деталі й прогнози - просто зараз в моєму сюжеті.

Затримка із виділенням фінансування для України, якби вона виникла через внутрішні політичні суперечки, точно зіграла б на руку москві. Ці слова у конгресових кулуарах зараз звучать найчастіше - як аргумент, чому попри всі розбіжності на Капітолійському пагорбі, обидва політичних крила мають віддати голоси за новий пакет для Києва. І якщо законодавців з умовної "команди Байдена" - демократів - вмовляти й переконувати не треба, то серед республіканців - чим ближче до виборів, тим більше скептиків. Але навіть всередині партії є розуміння: найменша пауза із поставками Україні зброї дасть можливість росії укріпитися. І навіть не стільки військово, скільки політично, переконаний Джон Болтон, колишній заступник Держсекретаря, експосол США при ООН. Людина, що найбільш відома як радник президента Америки із національної безпеки в адміністрації Трампа. Він вважає, що кремль прагне затягнути бойові дії хоча б до весни - і треба не допустити цього.

Джон Болтон, радник Президента США з нацбезпеки (2018-2019):

Я думаю, що якщо росіянам вдасться протриматися до весни й навіть десь перейти у наступ, саме в той момент вони оголосять: мовляв, війна тривала досить довго і безрезультатно, і дипломатичне рішення є єдиним виходом із цього. І те, що путін спробує зробити - так це виграти за столом переговорів, якщо вже його військовим, а це очевидно, не вдалося виграти на полі бою. Він розраховує на слабкість Заходу. Я завжди вважав, що робота у КДБ, коли він був і Німеччині, сформувала його погляди в цілому. Він думає, що знає Німеччину і вірить, що знає її слабкі місця. Вірить, що Берлін можна зламати. І я думаю, що путін також бере до уваги ситуацію у нас тут, всередині Республіканської партії. Бо дивіться: вірус ізоляціонізму знову випущено. І це те, із чим нам доведеться стикнутися під час наступної кампанії.

Болтон має на увазі, що ця риторика "Америка на першому місці" - і байдуже, вірять в неї політики, чи просто використовують для рейтингів - набиратиме обертів і серед конгресменів, і серед кандидатів у президенти. І як зараз, гальмуватиме рішення, що є в національних інтересах Америки; і до цього треба бути готовими. Саме тому Болтон - той, хто певний час був одним із найближчих членів команди Трампа - зараз є одним із найзапекліших його критиків. Каже: треба бути готовим, що вся ця кампанія буде збудована не навколо цінностей, не навколо принципів, а знову стане особистим політичним протистоянням Байдена і Трампа.

Джон Болтон, радник Президента США із нацбезпеки (2018-2019):

Вважаю, що справжня проблема із Дональдом Трампом полягає в тому, що він не годиться для того, щоб бути президентом. Він не розумів цієї роботи, коли взявся за неї у 2017 році. Він знав ще менше, коли залишив посаду у 2021 році. І з того часу він, очевидно, нічого не навчився. Він не приймає рішень зважено, враховуючи інтереси США. Він розмірковує лише про інтереси Дональда Трампа. І я думаю, що будь-який із кандидатів-республіканців, якщо вони хочуть отримати номінацію, повинні перемогти Трампа як людину. Не боротися поміж собою, а переконати виборців під час праймеріз, що це вони мають кваліфікацію, щоб бути президентом. А він - ні.

При цьому Болтон прогнозує, що справжні суперники Трампа всередині його партії насправді ще просто не вступили в гонку і вичікують. Тому ми й не чуємо їхні імена.

Джон Болтон, радник Президента США із нацбезпеки (2018-2019):

Думаю, багато хто вступить в гонку досить пізно, практично наприкінці. Неформально точаться розмови й про губернатора Джорджії Кемпа, і про губернатора Вірджинії Янгкіна, як кандидатів. Я думаю, що є й інші, які, вірогідно, розглядають можливість балотуватися. І знаєте - це справа республіканців. Думаю, це ми повинні зупинити Трампа. Вважаю, це наша відповідальність. Я не розраховую на пресу; не розраховую, що демократи це зроблять. Я просто не думаю, що він повинен отримати номінацію від Республіканської партії.

Що цікаво, Болтон (а він все життя в Республіканській партії й навіть сам колись збирався балотуватися в президенти) вважає, що до перегляду американської зовнішньої політики справа взагалі не дійде. Оскільки переконаний: якщо Трамп таки отримає номінацію і зійдеться з Байденом, то, на думку дипломата, не просто програє, але і "утягне із собою" всіх кандидатів в Конгрес, яких підтримуватиме, які публічно декларуватимуть його курс. То ж прогноз від Болтона на 2024 - доволі цікавий. Що демократи не просто отримають президентське крісло, але і повернуть собі повний контроль за Конгресом. Звісно ж, якщо не змінять фаворита.

Джон Болтон, радник Президента США із нацбезпеки (2018-2019):

Мене хвилює цей момент: якщо Трампа таки висунуть наступного року, попри всі кримінальні справи проти нього, партія може зазнати такої масштабної поразки, яка дасть демократам контроль не лише над Білим домом, а й у Сенаті й також у Палаті представників. Повний контроль щодо ухвалення законів. І для мене це ще одна причина, чому ми повинні знайти спосіб висунути іншого кандидата, ніж Трамп. І це важливо і для партії, звісно, але і для блага самої Америки.

Публічно говорити речі, які озвучує Болтон, серед республіканців зараз не модно. Надто вже ризиковано, зважаючи, що Трамп зараз найпопулярніший в їхній партії кандидат і з ним ніхто не хоче сваритися. Але риторика колишнього радника із нацбезпеки - індикатор тих настроїв, які є всередині партійної еліти. Маркер тих розмов, які ведуться у кулуарах. І це пояснення, чому найбільш різкі пропозиції (як от ті, що з'явилися зараз, про повне скасування фінансової й мілітарної допомоги Україні) так мають прихильників, але не набирають не те що більшості, а й навіть четвертої частини голосів.