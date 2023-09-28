Кліщіївка та Андріївка. Два маленькі села недалеко від Бахмута, що останніми днями постійно фігурують у зведеннях з фронту.

На цих фото - те, що залишилося від них. Вщент зруйновані будинки та випалена земля. Там досі тривають бої - росіяни ніяк не можуть змиритися з тим, що втратили позиції поблизу Кліщіївки й щодня намагаються повернути свою перевагу на цій частині фронту, зазначають у пресслужбі Східного угруповання військ ЗСУ. Ворог кидає туди свої резерви.

Та все марно. Це підтверджує і наш воєнкор Руслан Смєщук - йому вдалося попрацювати разом з українськими розвідниками саме на підступах до Кліщіївки. Його ексклюзивний репортаж - далі.

Так зараз звучить відбита в росіян Кліщіївка. Поряд Бахмут. Зайнявши ці висоти, Сили оборони ускладнили росіянам логістику. Тож ворог постійно атакує те, що залишилося від села, та намагається повернути втрачені позиції.

Сама Кліщіївка має ось такий вигляд. Купи цегли там, де колись були хати. Снарядів і мін для обстрілу села росіяни не шкодують.

Це розвідники вісімдесятої бригади, які постійно працюють у районі Кліщіївки.

Дмитро, військовослужбовець ЗСУ:

Кліщіївка наша, але ніхто не скасовував арту, міномети. Щоб ви розуміли - це дуже гаряче направлення. Вони валять зі всього, що в них є. І фосфор, і газ. Неодноразово це було. Якщо вони вдарили газом, він розсіявся. А потім ти залягаєш у траву, а він залишається. І в тебе печуть очі й тому подібне.

З цими мужніми чоловіками ми зустрічаємося на певній відстані від "нуля" в умовно безпечному місці. Група зараз між завданнями, тож є час поспілкуватися з репортерами. А так день у день вони працюють ось у таких умовах.

А іноді й в отаких.

Це фрагмент діалогу з росіянином, який здався у полон. Хлопці кажуть чесно: за можливості завжди спочатку питають, чи згоден ворожий солдат здатися. Відповідь: "Так", як у цьому випадку, гарантує окупанту життя. Якщо ж відповідь: "Ні", другий раз наші захисники вже не питають.

Дмитро, військовослужбовець ЗСУ:

Завдання - це доставка людей. Ми затягуємо і витягуємо підрозділи, які там вже працюють. Це в основному сапери. На їхніх мінах, до речі, багато техніки цих нелюдей постраждало.

Звільнене село, чи скоріше те, що від нього залишилось, а також уся місцевість навкруги - росіяни активно прострілюють. При чому різними калібрами, і навіть просто дістатися Кліщіївки неушкодженим - це вже досягнення.

А потім треба вижити в самому селі. Виконати завдання. І вижити, повертаючись із села. Все під наглядом дронів, під вогнем гармат і мінометів. І в умовах штурмів росіян, які періодично намагаються відбити Кліщіївку.

Позивний "Заслон", військовослужбовець ЗСУ:

Вони намагалися відбити втрачені позиції, але багато залежить від очей в небі. Вони намагалися виставляти дими, щоб ми не могли працювати. Але в нас були нічні "пташки", які мають тепловізор, і дим їм не заважає. І в цей момент вони сильно підтягувалися до наших позицій. За допомогою нашої артилерії, ми їх знищили просто на підході.

Зараз оператор безпілотника супроводжує майже кожну групу наших бійців на передовій. Веде її та допомагає.

Позивний "Заслон", військовослужбовець ЗСУ:

Потрібно провести штурмову групу, виявити ціль перед ними, і якомога більше цілей поруч, які можуть зашкодити їхньому здоров'ю. Я - їхні очі, можна сказати.

А іноді не лише очі, а й жала! Оператори безпілотників не тільки моніторять ситуацію на навколишній території, але й точково знищують суперника. Тим більше, що зазвичай, за словами розвідників, їхні найнебезпечніші суперники - зовсім не ті, кого вони зустрічають віч-на-віч.

Позивний "Арні", військовослужбовець ЗСУ:

Піхота в них - професіоналів немає, а от артилеристи, дронники - професіонали. Нормально воюють.

У таких умовах Сили оборони утримують Кліщіївку. У таких умовах ці мужні люди щодня ризикують життям, бачать смерть і кров. Та відтискають ворога. Нищать його. Питаю, де вони беруть на це сили?

Дмитро, військовослужбовець ЗСУ: