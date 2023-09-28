Верещук закликала росіян негайно їхати з Криму [ Редагувати ]
Ірина Верещук закликала російських громадян, які перебувають у тимчасово окупованому Криму, вчасно покинути півострів перед початком його деокупації.
Віцепрем'єрка вказала, що це краще для їхнього власного благополуччя. Це повідомлення було опубліковане Іриною Верещук у соціальних мережах.
От мені цікаво: на що розраховують багато тисяч росіян, які останніми роками незаконно заїхали в наш Крим. Бо, зазвичай, все неприємне трапляється раптом, - написала Верещук.
Міністерка висловила переконання в тому, що Кримський міст рано чи пізно буде зруйновано, і сухопутний коридор росії до Криму буде перервано. Вона також не виключила можливість наземних бойових дій на півострові.
Що вони робитимуть? Тисячам цивільних швидко покинути півострів не вдасться. З перерізаними шляхами, коли навколо бої. Це просто нереально. Тому звертаюсь до цивільних росіян, які незаконно перебувають на півострові. Перебування в українському Криму для вас є небезпечним. Їдьте. Не легковажте, - підсумувала Верещук.
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