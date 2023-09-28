Ірина Верещук закликала російських громадян, які перебувають у тимчасово окупованому Криму, вчасно покинути півострів перед початком його деокупації.

Віцепрем'єрка вказала, що це краще для їхнього власного благополуччя. Це повідомлення було опубліковане Іриною Верещук у соціальних мережах.

От мені цікаво: на що розраховують багато тисяч росіян, які останніми роками незаконно заїхали в наш Крим. Бо, зазвичай, все неприємне трапляється раптом, - написала Верещук.

Міністерка висловила переконання в тому, що Кримський міст рано чи пізно буде зруйновано, і сухопутний коридор росії до Криму буде перервано. Вона також не виключила можливість наземних бойових дій на півострові.