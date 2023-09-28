Палата представників США проведе окреме голосування з питання виділення 300 мільйонів доларів на допомогу Україні. Про це повідомляє The Hill.

У Конгресі Сполучених Штатів триває суперечка щодо прийняття бюджетного законодавства. Якщо ці бюджетні рішення не будуть прийняті до закінчення цього тижня, це може призвести до часткової призупинки роботи уряду США, відомої як "шатдаун".

Однією з основних тем обговорення серед законодавців є надання допомоги Україні. Після тривалого обговорення у середу республіканці у регламентному комітеті Палати представників дійшли висновку про те, що потрібно провести окреме голосування щодо надання додаткової військової допомоги Україні у розмірі 300 мільйонів доларів.

Раніше ця позиція витрат, відома як "Українська ініціатива з безпеки", передбачала виділення коштів на тренування українських військових та закупівлю зброї і була частиною законопроекту про асигнування коштів для Пентагону.