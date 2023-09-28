На 47 сторінках детально розписано, звідки і як західні деталі потрапляють до рук агресора всупереч санкціям.

Російські окупанти активніше стали застосовувати ударні дрони - заявляють у Повітряних силах України. Лише цієї ночі наші підрозділи ППО збили в небі понад тридцять "Шахедів". А все через те, що безпілотників у росіян стає більше. Підприємства російського воєнпрому навчилися обходити санкції, запроваджені проти країни-агресорки.

Ба більше Україна у збитих російських "Шахедах" знайшла понад півсотні компонентів виробництва європейських компаній. Секретний звіт про це наша держава розіслала урядам країн "Великої сімки" ще минулого місяця. І про що там йдеться - довідалося британське видання "Гардіан".

Як саме росіянам вдалося налагодити тіньовий експорт і як його зупинити? Аналізувала Анна Басова.

Ці звуки розбудили львів'ян посеред ночі 10 днів тому. Росіяни цілили по місту безпілотниками. Усього, за словами мера Андрія Садового, ворожих дронів нарахували 30.

А такі звуки чутно, коли працює протиповітряна оборона. З позиції оператора це виглядає ось так.

Кожен приземлений "Шахед" - це не тільки врятовані життя та майно українців, а й привід замислитися, чи не грають союзники у підкилимні ігри?

Вперше детальний опис начиння ворожих дронів українські військові оприлюднили наприкінці березня. Кажуть: всередині все просто, й від цього ще більш небезпечно.

Всі ці електронні комплектуючі можемо придбати на "АліЕкспрес". Це сама проста GPS-антена, тут тоже в нас стоять канадські антени, проста батарейка, яка відповідає за живлення цього безпілотника.

Та китайський гігант роздрібної торгівлі - далеко не єдине джерело поставок запчастин для безпілотників. Важлива частина апарату - так звана система CRPA, яка допомагає долати роботу українських засобів радіоелектронної боротьби. Аналогічні є, приміром, в ізраїльському арсеналі. Та самим лише Ізраїлем не обмежилися.

Олексій Данілов, секретар РНБО:

Ми їх розібрали й, на жаль, виявили там частини, які не виробляються ні в Ірані, ні в росії.

І невдовзі, з повідомлення видання "Гардіан", стає відомо: в серпні Україна розіслала таємний звіт урядам країн "Великої сімки". На 47 сторінках детально розписано, звідки і як західні деталі потрапляють до рук агресора всупереч санкціям.

Основних постачальників п'ять: німецькі TI Automotive та International Rectifier, швейцарські STMicroelectronics і Ublox та нідерландська компанія NXP Semiconductor.

А потрапляє продукція до Ірану через треті країни - здебільшого Туреччину, Індію та Казахстан. Частково є імпорт з Узбекистану, В'єтнаму та навіть Коста-Рики.

На цьому, зокрема, наголошує й українська сторона. Мовляв, до західних компаній претензій немає. Самі ж виробники переконують: готові відзвітувати за кожну продану дрібницю.

Компанія NXP Semiconductor:

Ми не допускаємо використання нашої продукції в російській чи іранській зброї. І продовжуємо дотримуватися законів про експортний контроль і санкції в країнах, де працюємо. Ми не підтримуємо жодного бізнесу в росії чи Білорусі та країнах, на які накладено ембарго - це стосується Ірану також.

Щоб вирішити проблему, Україна підготувала й список дій для союзників, хоча й переконана заздалегідь, що на подібне ніхто не пристане. А саме - завдати ракетних ударів по заводах із виробництва ворожих дронів - в Ірані, Сирії та потенційно в росії. Втім, додала: Сили оборони готові зробити це власноруч, якщо партнери нададуть необхідні засоби ураження.