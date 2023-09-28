В Україні оголосили про підозру 20-річній українській віце-чемпіонці світу з пауерліфтингу, яка родом із села Байрак Ізюмського району Харківської області. Цю інформацію надала Харківська обласна прокуратура.

В офіційному повідомленні не наводиться її прізвище, але за даними ЗМІ, це Діана Гвагвалія. Прокуратура також повідомила, що спортсменка зараз проживає в росії і бере участь у пропагандистських інтерв'ю.

1 березня 2023 року на проросійському телеграм-каналі "Малькевич Live" вийшов анонс ефіру за онлайн-участі української спортсменки. Дівчина заявила, що вчиться на третьому курсі харківського вищого навчального закладу та додала: "Я жду освобождения Харькова очень сильно. Домой, как бы, хочется. Я верю в эту победу", - зазначили в прокуратурі.

У 2021 році спортсменка стала срібною призеркою чемпіонату світу з пауерліфтингу серед жінок, який відбувся у Швеції, і отримала звання "Майстер спорту України". За інформацією прокуратури, на початку вересня минулого року вона виїхала до російської федерації. Наразі російські пропагандисти відзначають її як "майстра спорту російської федерації".

Прокуратура розглядає можливість оголошення її підозрюваною у розшуку, оскільки їй пред'явлено звинувачення у виправданні збройної агресії російської федерації проти України через масові медіа (за частиною 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України).