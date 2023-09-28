Міжнародний суд ООН у Гаазі завершив попередні публічні слухання у справі України проти росії. Суд вирішує, чи взагалі має право її розглядати. Справа стосується неправомірного застосування конвенції про запобігання геноциду, яким росія виправдала напад на Україну.

Про що говорили на засіданні представники України і якого фіналу чекати у справі? Далі.

Міжнародний суд ООН в Гаазі став першою судовою установою, до якої Україна звернулася після повномасштабного вторгнення росіян. Зачіпкою стало те, що росія виправдала свою агресію геноцидом, який Україна нібито чинила на теренах Луганської та Донецької областей. москва прикривалася Конвенцію про запобігання геноциду. І неправильно її витлумачила - наполягає Україна.

Ця справа не обіцяє блискавичного завершення. Понад рік минув, відколи Україна подала скаргу, але до розгляду по суті ще не дійшло. Річ у тім, що росія скористалася своїм правом оскаржити повноваження суду. За наявності заперечень, суд повинен їх розглянути й визначити - має право на розгляд чи ні. Саме цьому етапу були присвячені два тижні публічних слухань у Гаазі.

Кожна зі сторінок мала по два раунди, щоб представити свої аргументи. Ще один день мали представники 32 країн, які приєдналися до позову України. Це прецедент у практиці суду - 33 держави проти однієї. Вони наполягають: росія викривила поняття геноциду і порушила статті Конвенції про його запобігання, чим підірвала міжнародне право.

росія - країна-агресорка свій виступ супроводжувала пропагандистськими наративами та вигаданими фактами з історії України, звинувативши нинішнє керівництво України в нацизмі. Представники рф мусили виправдовувати слова своїх політичних лідерів, які прямо звинувачували Україну в геноциді. Виявляється: "Не все так однозначно". За словами агентів росії в суді, слова путіна треба трактувати риторично, і насправді росія пішла в повний наступ заради самозахисту.

Марія Заболоцька, представниця росії, країни-агресора в Міжнародному суді ООН:

Конвенція про геноцид не згадувалася як законна підстава для СВО. Проте промова президента дала ширше розуміння контексту ситуації, де геноцид був названий одним із факторів. Так само Конвенція не згадувалася для обґрунтування визнання ЛНР та ДНР у промові президента від 21 лютого 2022 року.

Україна наполягає: не лише путін, а й інші топполітики країни-агресорки неодноразово називали геноцид причиною повномасштабного вторгнення. Чим перевернули Конвенцію з ніг на голову - сказав у суді представник України Антон Кориневич. Наша сторона наполягає: росія сама роками готувала підґрунтя для геноциду в Україні. А нинішнє слухання використано для поширення власної пропаганди. Кориневич також нагадав, що москва не виконала вимогу Міжнародного суду ООН припинити бойові дії й має за це відповідати. А щодо юрисдикції суду - Україна вказує на дев'яту статтю Конвенції щодо геноциду, яка закріплює за країнами право вирішувати скарги щодо цього документа саме в Міжнародному суді ООН.

Антон Кориневич, представник України в Міжнародному суді ООН:

Ми представили всі можливі законні аргументи, які базуються на міжнародному праві, та дотичні факти, щоб надати суду можливість розглянути його юрисдикцію. Ми вважаємо, що за цих майже два тижні слухань показали всю необхідну інформацію, щоб суд міг перейти до слухання справи по суті. Ми будемо чекати на рішення суду, і сподіваємося, що справа перейде до розгляду по суті.

На рішення суду щодо його юрисдикції може піти місяць. Українська команда сподівається, що справа просуватиметься так само швидко, як і з самого початку, коли перше рішення з вимогою до росії вивести війська з України суд видав за десять днів після початку розгляду справи.

Головна мета нашої команди в суді - довести, що росія безпідставно напала на Україну. І хоча суд не може змусити російську федерацію виконувати свої рішення, наприклад, вивести військо з України, цей вердикт буде вкрай важливим для подальших позовів проти агресора. На його основі, наприклад, Україна може вимагати компенсації від росії. А доведення самого факту геноциду, який росіяни вчиняли й вчиняють на території України - це привід для майбутніх судових позовів.