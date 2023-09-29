У національному парку Нортумберленд на півночі Англії спиляли "дерево Робін Гуда" - багатовіковий платан, відомий як одне з найвідоміших дерев у Королівстві.

За підозрою у "навмисному акті вандалізму" поліція Великої Британії затримала 16-річного підлітка.

Про це повідомив телеканал Sky News із посиланням на заяву поліції.

Широку популярність дерево здобуло після появи у пригодницькому фільмі Кевіна Костнера 1991 року "Робін Гуд: Принц злодіїв" (Robin Hood: Prince of Thieves).

У 2016 році благодійна організація зі збереження лісів The Woodland Trust визнала кількасотрічний платан "Деревом року" в Англії.