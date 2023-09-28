НАТО взявся за розробку технологій, які можуть в режимі реального часу виявляти диверсії біля критичної інфраструктури. Йдеться про підводні дрони та штучний інтелект, які Альянс наразі тестує на спеціальних навчаннях. Ті тривають вже 12 днів й завершуються завтра.

Те, що морські дрони - потужна зброя і за ними майбутнє - доводять українські військові. І НАТО цей досвід бере до уваги. Лише за останні тижні флот росії зазнав таких потужних ударів, що вже не зможе мати такий контроль у Чорному морі. Про найуспішніші операції на морській арені бойових дій - розкаже Андрій Анастасов.

Початок повномасштабного вторгнення. росія захоплює острів Зміїний, закриває північно-західну частину Чорного моря для судноплавства та вважає тут себе господаркою - ворожі кораблі впритул підходять до Одеси, погрожують десантом та обстрілюють місто зі ствольної артилерії.

Але вже за місяць країна-агресорка отримує такого ляпаса, що саме для неї самої все стає і справді "не так однозначно". Протикорабельний комплекс "Нептун" ВМС України на відстані ста двадцяти кілометрів вразив ракетами та затопив флагман чорноморського росфлоту - крейсер "москва".

Разом із крейсером "москва" на дно пішла потужна система протиповітряної оборони, яка, наче парасолькою, закривала вороже корабельне угруповання. І це вже не кажучи, що флагман ворожого флоту був ракетоносієм, який міг тримати під вогневим контролем усю територію України.

Наталія Гуменюк, начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України:

Не стало загрози, не стало захисту і не стало "москви" - це було дуже символічно і надихало. Корабельне угруповання ворожого недофлоту трималося вже з урахуванням наших потужностей. Тобто вони вже зазнали поразки від "Нептуна" і вирахували, що відстань в сто морських молей від контрольованого Україною берега для них є більш-менш безпечною.

росіяни намагалися захиститися, побудувавши на Зміїному систему ППО та системи ураження. Але й тут поразка! У червні двадцять другого наші захисники звільнили острів - російським кораблям довелося ховатися ближче до Криму.

Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ:

Маючи такий форпост в морі, росіяни могли впливати фактично на хід бойових дій вже на нашому південному узбережжі - це така опорна точка в них мала бути, де вони, звісно, встановили своє розвідувальне обладнання, розмістили якийсь гарнізон, і відповідно ми у них цей інструмент відібрали, звільнивши острів Зміїний.

Але й біля Криму сховатися не вдалося! Минулої осені поблизу Севастополя Україна відкриває сезон полювання на ворожі кораблі за допомогою морських надводних дронів. Спочатку фрегат "Адмірал Макаров", потім судна у Новоросійській бухті та Керченській протоці. За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення росія втратила вже двадцять кораблів плюс один підводний човен.

Михайло Самусь, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння:

Хочу просто підкреслити, що Україна є зараз лідером саме на цьому напрямку, тобто безекіпажний асиметричний флот, який фактично знищує традиційний флот, який має підходи 20 століття. У нас флот - 21 століття, і в цьому різниця.

Експерт наголошує: Україна зараз модифікує надводні дрони, удосконалює, робить їх більш непомітними, а крім того, розробляє підводні безпілотники. Днями вітчизняні розробники провели випробування підводного дрона "Марічка" - пропонують застосовувати його для ураження мостів, кораблів, берегових укріплень і підводних човнів.

Михайло Самусь, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння:

Якщо в України вийде створити ефективні підводні дрони - це може призвести до категоричної зміни взагалі ситуації в Чорному морі, бо тоді Чорноморський флот взагалі не зможе виходити з бухт, оскільки в будь-який момент в борт корабля може зайти морський дрон підводний, який не можна виявити жодними засобами.

А ці кадри зроблені місяць тому. І знову шок для росіян! Спецпризначенці Головного управління розвідки за участі Військово-морських сил звільнили від окупантів "вишки Бойка", що розташовані за понад 100 кілометрів від українського берега. Надскладна й зухвала операція - на човнах під час шторму під вогнем ворожого літака наші захисники встановили контроль над "вишками" та знищили радіолокаційне обладнання, яке дозволяло окупантам контролювати повітряний простір у регіоні.

Віктор, позивний "Титан", командир спецпідрозділу "Артан" ГУР МО:

Можна сказати, що уже та перевага, яка була у противника в Чорному морі, її вже немає. Тобто, у них, може ще є перевага в повітрі. І то, вони вже так не підлітають до наших об'єктів, тому що вони розуміють, що на всіх цих "вишках" знаходяться наші люди. Ворог - у подиві, я так вам скажу.

Логічним продовженням ланцюга вдалих операцій у морі стали ракетні удари по військових базах у Криму, системам ППО та зрештою до ураження "святая святых" штабу Чорноморського флоту росії у Севастополі. Наші військові кажуть: ударили по штабу саме тоді, коли окупанти проводили нараду з планування своїх майбутніх операцій. Як результат - мінус 34 російські офіцери.

Наталія Гуменюк, начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України:

На даному етапі, ми не спостерігаємо фактично активності корабельного угруповання, тобто не проводяться майже навчання, маневри, злагодженість, отже витримується пауза.

Україна стає дедалі сміливішою в морі. Зокрема, ми вже здатні забезпечити іноземним перевізникам тимчасовий коридор для перевезення зерна, і цим коридором уже скористалися сім цивільних суден. А шлях російським кораблям визначили українські прикордонники ще у першій день повномасштабного вторгнення.