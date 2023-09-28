Життя окупантів у Криму більше не буде спокійним, "куди б вони не ховали залишки своїх кораблів, штабів чи будь-яких інших об'єктів окупаційної присутності". Так описують сьогоднішні реалії для півострова у Головному управлінні розвідки.

Росіяни й досі не можуть оговтатися від ударів по штабу Чорноморського флоту минулого тижня. Хоча про деталі цієї атаки, як і про інші випадки "бавовни" кремлівські пропагандисти воліють мовчати.

Як ЗМІ країни-агресора подає своїм глядачам події на тимчасово окупованому півострові? Чи робить це взагалі? Розкаже Даніїл Снісар.

Блискуча спецоперація українських військових в Севастополі.

А ще влучання по базах російських армійців на території півострова, і військові аеродроми окупантів - таким ми запам'ятаємо початок осені в Криму.

А як "бавовну" на півострові висвітлювали кремлівські пропагандисти? З'ясуємо далі.

22 вересня. Севастополь. Події того дня змусили неабияк понервувати кремлівську верхівку та вороже військове командування. Ще б пак!

Адже тоді українські Сили оборони підтвердили наміри щодо повернення Криму в Україну, шляхом бездоганно проведеної спецоперації "Крабова пастка", завдавши влучного удару по штабу командування Чорноморського флоту. У перші кілька годин після інциденту - про цей удар згадали лише місцеві, кримські пропагандисти. Ну, як згадали? "Трошки повибивало вікна", як-то кажуть!

Есть незначительные повреждения оконного остекления, кровного покрытия. Будем оперативно устранять.

Світлана Сліпченко, керівниця фактчекінгового проєкту "VoxChek":

Головна мета російської пропаганди у комунікації з населенням - дати таку кількість фактів, щоб, по-перше, заплутати людей і змусити втратити увагу до цієї теми з одного боку, а з іншого - треба підтримувати все, що сказано по телевізору місцевою владою. Це апріорі є правда.

На федеральному ТБ - теж, ні пари з вуст! У цей час Скабєєва, наприклад, разом з експертами обговорювала, чи дійсно у США зріс попит на повій під час проведення Генасамблеї ООН.

Світлана Сліпченко, керівниця проєкту "VoxChek":

Чим менше у медіа надається уваги будь-якій новині, наприклад, про ті самі прильоти по Криму, тим, звісно, менше люди будуть про це думати й про це говорити. А інформаційний простір можна засмітити іншими, так званими, переможними для росії новинами.

Офіційну інформацію щодо атаки на штаб того дня надали у міністерстві оборони країни-агресорки. І знову ж таки, у вигідному для себе світлі.

Під час відбиття ракетної атаки засобами протиповітряної оборони збито п'ять ракет. Внаслідок нападу пошкоджено історичну будівлю штабу Чорноморського флоту. За наявною інформацією, один військовослужбовець загинув. UPD: один військовослужбовець не загинув, зник безвісти.

Сергій Жуков, експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки:

Вони намагаються створити ілюзію, що протиповітряна оборона на тому ж півострові - надпотужна, не пробивна, і все, що відбувається - це лише наслідки роботи цієї протиповітряної оборони.

Більш активно про події у Севастополі пропагандисти почали згадувати ввечері. І ділитися своїми сподіваннями, мовляв, "хоч би, крім рядових військових, там ніхто більше не загинув".

Нанесен удар. Просто вслушайтесь, по штабу. Я надеюсь, что там только комендантская рота находилась.

Комендантська рота і не тільки.

Втрати підрахували наші військові. За даними розвідки, загинули 34 офіцери. Але ж чому так вийшло? Що з ППО? І хто винен?

Мабуть, ці теми активно обговорювалися експертами на рос-ТБ - спитаєте ви. Ні. Адже винних вже знайшли. Тавро повісили на місцевих. Такий наратив пропагандисти просувають, то там, то тут від початку тижня.

Через три минуты уже все было. С нашей стороны. Во всей красе. И видео, и фото, и всё остальное.

Сергій Жуков, експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки:

Це стандартна тактика зміщення акцентів, перемикання уваги й призначення винних. Говорити про справжні причини цих речей російська пропаганда не може. Говорити, що їхня ППО не справляється з тими задачами - теж не можна говорити. Тому треба звинувачувати тих, кого звинувачувати легше всього, тобто випадкових свідків.

Ну і для більшої патріотичності пропагандисти закликають владу - карати людей по повній!

А ще після "Крабової пастки" - у мережі почали з'являтися так звані "опитування" так званих місцевих жителів. Про незламність, "руський дух" й іншу маячню. Це, до речі, закономірність. Після гучних влучань російська пропаганда часто вдається до такої маніпуляції.

- Севастополь город с большой историей, много чего пережил. Мы всегда воевали. - Трусить не принято в Севастополе. Они первые пойдут на защиту, как было в 14 году, отдадут своё всё. - Паники нет. Я сам не из Севастополя. С Урала. Лет 7 здесь живу.

Світлана Сліпченко, керівниця проєкту "VoxChek":

Ось такі соцопитування, ось такі висвітлення лише тих думок, які підіграють лише російській пропаганді - це і є своєрідний прийом обгрунтування по колу, тобто відшуковування або створення таких фактів, які будуть один пояснювати інший.

Сергій Жуков, експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки:

Більшість людей схильні до конформізму і схильні бути з більшістю. Якщо вони побачать там по телевізору, в тік-тоці чи в інших соцмережах, що всі мешканці Севастополя чи всі мешканці Криму - вони за росію, вони впевнені в силі російської зброї. Вони подумають, всі ж так думають і я так думаю!

А що ж з командувачем Чорноморського флоту країни-агресорки Віктором Соколовим, про ймовірну загибель якого повідомляли Сили спеціальних Операцій? Напередодні він вдруге, за останні кілька днів, з'явився на ТБ. Щоправда, у подіях, які відбулися ще до 20 вересня. Чи не чергова це спроба росії видати бажане за дійсне, шляхом "воскресіння" командувача - питання риторичне. У Силах спецоперацій зараз уточнюють інформацію про долю Соколова.