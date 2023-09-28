Один з ключових елементів антикорупційної реформи - процедура е-декларування - була поставлена на паузу на початку повномасштабного вторгнення.

Депутати та чиновники відкриють свої статки! Повторно ухвалений закон про е-декларування вже передали на підпис президенту Зеленському.

Тож як працюватиме система е-декларування? Які підводні камені є в документі? І скільки вже нардепів подали декларації за попередні роки? Ярина Марків про все далі.

Всього 38 нардепів із понад 4 сотень: стільки обранців Верховної Ради добровільно подали майнові декларації за 2022 рік. За 2021 рік їх кількість не надто більша - п'ятдесят троє. Ці дані отримав Рух ЧЕСНО від Національного агенства запобігання корупції наприкінці вересня. Що ж буде цьогоріч з відновленням обов'язкового електронного декларування чиновників?

Один з ключових елементів антикорупційної реформи - процедура е-декларування - була поставлена на паузу на початку повномасштабного вторгнення.

Володимир Фесенко, політолог:

Це пов'язували з умовами безпеки, з особистими даними депутатів, чиновників, що їх розкриття, публічний доступ до реєстрів створить небезпеку для цих людей, які виконують державницькі функції. Але коли почалися корупційні скандали, то з'явився суспільний запит на відкриття електронного декларування

Законопроєкт про відновлення електронного декларування був зареєстрований Давидом Арахамією ще у вересні 2021. І лише через рік Верховна Рада ухвалила документ. Все б нічого, але є одне але - із закритими від публічності реєстрами декларації ще на один рік. Громадськість обурена, міжнародні партнери акцентують, президент ветує законопроєкт.

Володимир Зеленський, Президент України:

Причини цього вето думаю всі чудово розуміють. Не через рік, а вже зараз реєстр треба відкривати. Власне з цією головною правкою закон має бути проголосований.

До того ж це важлива умова співпраці з МВФ та один з кроків на шляху до вступу України в ЄС. 20 вересня ВР схвалює закон про е-декларування з урахуванням вето президента. Документ передали на підпис Володимиру Зеленському. То що передбачає законопроєкт зараз?

Ярослав Юрчишин, народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВР з питань антикорупційної політики:

Він насправді не ідеальний, але виконує 3 основних функції. Перша - повертає підзвітність чиновників перед суспільством, тобто зобов'язує чиновників подавати декларації. Друга - повертає власне відкритість. Третя - дозволяє захистити інформацію тих, інформація про кого має бути закрита під час воєнних дій.

Йдеться про категорії українських військовослужбовців, полонених, людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях - їх декларації будуть закриті від сторонніх очей, в першу чергу - ворожих, для гарантування безпеки.

Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог":

Тут взагалі я думаю жодних питань не має бути - це має бути закрита інформація. І ті, хто живуть на окупованих територіях, теж дуже важлива категорія. Питання полягає в іншому, чи будуть декларуватися належним чином всі чиновники, які проживають на контрольованих територіях.

Втім, законопроєкт має сумнівну правку: чиновники, які не вказали в декларації майно вартістю до мільйона триста тисяч гривень не потраплятимуть в реєстр корупціонерів.

Ярослав Юрчишин, народний депутат України:

Це зміни внесені не даним законопроєктом, вони внесені змінами до Кримінально-адміністративного кодексу України, який супроводжує даний законопроєкт. Порушення до 1 млн 300 тисяч - це буде штраф 17 тисяч гривень для чиновника. Не зрозуміло, чим змотивована таке пом'якшення в країні, де суспільство одну з пріоритетних тем вважає подолання корупції.

Крім того, Верховна Рада не підтримала вимогу про декларування позаштатних радників Офісу Президента та уповноважених президента. За ухваленим законом, декларанти зобов'язані подати декларації до 31 січня 2024 року за попередні роки та до 31 березня 2024 за поточний рік.

Реєстр е-декларацій має відкритись не пізніше ніж через 60 днів з дня набрання чинності

А поки документ очікує на підпис Президента.