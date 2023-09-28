Дати зелене світло українському агроекспорту. Сьогодні в Бельгії зібралась координаційна платформа для фіналізації плану дій, який сприятиме вирішенню зернової кризи. У гібридній зустрічі взяли участь представники України, Єврокомісії та країн ЄС. Більше знає Ірина Іванова, вона у Брюсселі.

У центрі обговорення - український план дій щодо виходу з зернової кризи. Єврокомісія опрацювала пропозиції Києва і надіслала свої коментарі для ознайомлення. Сьогодні сторони фіналізують план. Він стосується налагодження співпраці з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Болгарією, які блокують ввезення українського зерна. Серед іншого, він передбачає запровадження системи ліцензування експорту пшениці, кукурудзи, насіння соняшника та ріпаку. Це має зробити експорт контрольованим.

Міріам Гарсія Феррер, речниця Єврокомісії:

Обговорення плану було конструктивним, це позитивний крок уперед. До нього приєдналися всі сторони, сподіваюсь, досить скоро ми зможемо вирішити цю ситуацію.

На зустріч у Брюсселі запросили усі причетні сторони, зокрема Польщу, Угорщину та Словаччину, які вийшли з координаційної платформи. Щойно Євросоюз зняв заборону на експорт українського зерна, ці країни ввели національні обмеження на українське збіжжя. Після чого Україна подала скаргу до Світової організації торгівлі. У незручній ситуації опинилася Єврокомісія, адже у разі розгляду скарги в СОТ, саме вона представлятиме інтереси Польщі, Угорщини та Словаччини, навіть якщо не згодна з їхньою позицією. Польща просить Україну відкликати скаргу. Напередодні відбулася онлайн-зустріч міністрів аграрної політики обох країн - Миколи Сольського та Роберта Телуса, на якій обговорювали ліцензійний механізм. Польський уряд поки ще вивчає пропозиції України.

Роберт Телус, міністр сільського господарства Польщі:

Вважаю, що це була хороша розмова, яка прояснила певні речі. Як неодноразово підкреслив український міністр, треба вгамувати зайві емоції, які пролунали з боку України, а також, можливо, і з польського боку були коментарі, від яких варто було утриматися. Ми домовилися впродовж тижня-двох зустрітися ще раз. Дуже радий цьому, і кажу щиро, що ми розмовляємо і будуємо механізми співпраці на майбутнє. Це відповідальність прикордонних країн, України, і насамперед Європейського Союзу.

Україна теж налаштована на вирішення ситуації з Польщею, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. І навів приклад Румунії та Болгарії, які не стали запроваджувати національних заборон на експорт українського зерна. Отже, можливі рішення існують, підсумував міністр.