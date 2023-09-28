У Північній операційній зоні триває вишкіл бійців [ Редагувати ]
Поки одні воїни тримають фронт на півдні та сході країни, інші постійно удосконалюють свою бойову підготовку. Північна операційна зона не виключення. Тим паче, що бійці живуть в режимі ротацій і в будь-який момент можуть поїхати на підтримку побратимів.
Відпрацьовують під час тренувань військовослужбовці, зокрема, й роботу з озброєнням та військовою технікою, що була надана країнами-партнерами в ролі допомоги. Вишкіл бачив Анатолій Журавльов.
Ситуація у Північній операційній зоні контрольована та стабільна - упевнено кажуть бійці цього підрозділу Національної гвардії. Втім воїни не сидять без діла.
Ось так нацгвардійці відточують свою вправність у користуванні зброєю.
Тренування - кажуть бійці - невід'ємна частина служби навіть для досвідчених.
Позивний "Стаф", військовослужбовець Національної гвардії України:
Будь-яка зброя потребує тренування. Якщо ти на ній не тренуєшся, ти був класним стрільцем, ти пів року не тренувався, то ти втрачаєш свої звички. Знаєте, як кажуть: "Піт на полігоні рятує кров в бою".
Арсенал у бійців - різноманітний. Нацгвардієць із позивним "Робокоп" показує свою улюблену і смертоносну для ворогів іграшку - кулемет "Мінімі".
Позивний "Робокоп", військовослужбовець Національної гвардії України:
Цей кулемет дуже добре використовувати в урбанізованій місцевості, в міській забудові. Він малогабаритний, швидкий у своєму русі. Ви можете працювати, як з прикладом, який висувається, так і без нього, якщо це не дозволяє приміщення, наприклад, чи умови працювати з прикладом.
Нацгвардійці розповідають: після повномасштабного вторгнення росії на озброєнні українських воїнів з'явилося багато військових розробок з-за кордону.
Позивний "Стаф", військовослужбовець Національної гвардії України:
"Браунінг М2" - дійсно чудова штука, виготовлена у США. Показала себе на Луганському, Донецькому, Запорізькому напрямках, на всіх напрямках, де її використовують, як дійсно гідний кулемет. Тому що калібр 12,7 здійснює ураження просто по будь-якій піхоті плюс бронетехніці. У нього є бронебійні запалювальні кулі. Грубо кажучи, ти попадаєш в бронетехніку, якщо всередині є піхота, то піхоти вже немає.
Позивний "Робокоп", військовослужбовець Національної гвардії України:
У нас є польський "Грот". Система теж дуже хороша як для лівші, так для правші. Працюють конструктори, які розуміють, що це зброя для людини, яка буде в майбутньому захищати їхню країну. Ми так само допомагаємо нашим партнерам західним, щоб вони побачили, як ця зброя працює в реальному бою. Вони теж її допрацьовують потім.
Побажання та потреби бійців у зброї та техніці у командуванні Об'єднаних сил ЗСУ тримають на контролі.
Цього разу воїни провели майстер-клас для командування.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:
На постійній ротаційній основі підрозділи як Збройних сил України, так і Національної гвардії України, які виконують завдання у Північній операційній зоні з часом відбувають на схід та південь нашої країни, щоб продовжувати наші наступальні дії. Пересвідчився - готові хлопці! Навіть сам вирішив спробувати окремі одиниці техніки й озброєння. Подивився, що зброя дуже якісна. Вона має хороші бойові властивості. Кожна з броньованих машин має властивості дуже швидко рухатися, має потужний двигун, може долати якісь природні катаклізми.
Це особливо актуально в нинішню пору року, коли погодні умови поступово погіршуватимуться, зазначають у командуванні Об'єднаних сил ЗСУ. І запевняють: у досвідчених руках українських бійців західне озброєння допоможе вибивати противника з території держави.
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