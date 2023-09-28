Побажання та потреби бійців у зброї та техніці у командуванні Об'єднаних сил ЗСУ тримають на контролі.

Поки одні воїни тримають фронт на півдні та сході країни, інші постійно удосконалюють свою бойову підготовку. Північна операційна зона не виключення. Тим паче, що бійці живуть в режимі ротацій і в будь-який момент можуть поїхати на підтримку побратимів.

Відпрацьовують під час тренувань військовослужбовці, зокрема, й роботу з озброєнням та військовою технікою, що була надана країнами-партнерами в ролі допомоги. Вишкіл бачив Анатолій Журавльов.

Ситуація у Північній операційній зоні контрольована та стабільна - упевнено кажуть бійці цього підрозділу Національної гвардії. Втім воїни не сидять без діла.

Ось так нацгвардійці відточують свою вправність у користуванні зброєю.

Тренування - кажуть бійці - невід'ємна частина служби навіть для досвідчених.

Позивний "Стаф", військовослужбовець Національної гвардії України:

Будь-яка зброя потребує тренування. Якщо ти на ній не тренуєшся, ти був класним стрільцем, ти пів року не тренувався, то ти втрачаєш свої звички. Знаєте, як кажуть: "Піт на полігоні рятує кров в бою".

Арсенал у бійців - різноманітний. Нацгвардієць із позивним "Робокоп" показує свою улюблену і смертоносну для ворогів іграшку - кулемет "Мінімі".

Позивний "Робокоп", військовослужбовець Національної гвардії України:

Цей кулемет дуже добре використовувати в урбанізованій місцевості, в міській забудові. Він малогабаритний, швидкий у своєму русі. Ви можете працювати, як з прикладом, який висувається, так і без нього, якщо це не дозволяє приміщення, наприклад, чи умови працювати з прикладом.

Нацгвардійці розповідають: після повномасштабного вторгнення росії на озброєнні українських воїнів з'явилося багато військових розробок з-за кордону.

Позивний "Стаф", військовослужбовець Національної гвардії України:

"Браунінг М2" - дійсно чудова штука, виготовлена у США. Показала себе на Луганському, Донецькому, Запорізькому напрямках, на всіх напрямках, де її використовують, як дійсно гідний кулемет. Тому що калібр 12,7 здійснює ураження просто по будь-якій піхоті плюс бронетехніці. У нього є бронебійні запалювальні кулі. Грубо кажучи, ти попадаєш в бронетехніку, якщо всередині є піхота, то піхоти вже немає.

Позивний "Робокоп", військовослужбовець Національної гвардії України:

У нас є польський "Грот". Система теж дуже хороша як для лівші, так для правші. Працюють конструктори, які розуміють, що це зброя для людини, яка буде в майбутньому захищати їхню країну. Ми так само допомагаємо нашим партнерам західним, щоб вони побачили, як ця зброя працює в реальному бою. Вони теж її допрацьовують потім.

Побажання та потреби бійців у зброї та техніці у командуванні Об'єднаних сил ЗСУ тримають на контролі.

Цього разу воїни провели майстер-клас для командування.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

На постійній ротаційній основі підрозділи як Збройних сил України, так і Національної гвардії України, які виконують завдання у Північній операційній зоні з часом відбувають на схід та південь нашої країни, щоб продовжувати наші наступальні дії. Пересвідчився - готові хлопці! Навіть сам вирішив спробувати окремі одиниці техніки й озброєння. Подивився, що зброя дуже якісна. Вона має хороші бойові властивості. Кожна з броньованих машин має властивості дуже швидко рухатися, має потужний двигун, може долати якісь природні катаклізми.

Це особливо актуально в нинішню пору року, коли погодні умови поступово погіршуватимуться, зазначають у командуванні Об'єднаних сил ЗСУ. І запевняють: у досвідчених руках українських бійців західне озброєння допоможе вибивати противника з території держави.