Вони мріють з фронту повертатися до власного, рідного дому. У Дніпрі захисникам вручили ключі від нових квартир. Дехто з новоселів на власне помешкання чекав 10 років.

Поки що порожніми кімнатами гуляє відлуння, але в уяві Анни квартира вже обставлена меблями та декором. Жінка, дружина військового. Вони виховують 5-річного сина Олексія. Родина захисника живе в одній квартирі з батьками дружини. Та невдовзі у кожного буде власний простір.

На кухні володарюватиме Анна. Каже, готуватиме улюблені страви родини - український борщ та вареники.

- Це наша майбутня кухня. Тут будуть шафи, плита, стіл. Все буде дуже гарно. - Тобто, кухня - це основна перлинка в цій квартирі? - Так, це буде зона мами, як хазяйки.

Голова родини - військовий Михайло. Говорить, про власну квартиру мріяли 7 років і нарешті дочекалися.

Михайло - військовослужбовець ЗСУ:

Особисте житло - це дуже гарно завжди. Ти повертаєшся, і тебе зустрічає своя жінка, дитина. Своє є своє.

У Дніпрі 32 родини військових отримали ключі від власних квартир. Для них спеціально вже під час війни довели до ладу довгобуд.

Цей будинок почав будуватися ще у 2021 році, але через військову агресію цих рашистів було призупинене це будівництво. У цьому році завдяки допомозі міста, ОВА та нашими зусиллями ми добудували.

У чотириповерхівці - 8 однокімнатних, 16 двокімнатних, 8 трикімнатних квартир. Вона збудована за сучасними технологіями: має утеплені стіни, енергозберігаючі вікна, автономне опалення, у дворі облаштований дитячий майданчик. Серед новоселів 12 офіцерів та 20 сержантів й солдатів.

Сергій Лисак - голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації:

Хотів би кожному з вас подякувати за той безпосередній вклад у розвиток нашої державності, за волю, за незламність.

Військові проанонсували будівництво ще одного 32-квартирного будинку. Після його зведення нові помешкання отримають також українські захисники.