У Бабиному Яру до роковин масових розстрілів відкрили виставку "Дзеркала смерті". Це відтворений в інсталяції шлях київських євреїв - 29 вересня 1941 року. Виставка має сучасні паралелі. Зі стратою українських військових в Оленівці, страшними вбивствами в Бучі під час нинішньої повномасштабної війни. Репортаж наших кореспондентів.

Бабин Яр - місце, що стало символом Голокосту. За часів Другої світової війни тут загинуло за різними даними до ста тисяч осіб - євреїв, українців, ромів. До 82-ї річниці трагедії на території меморіального комплексу створили мультимедійну документальну виставку.

Ростислав Карандєєв - в. о. міністра культури та інформаційної політики України:

Важливо не тільки зберігати пам'ять, але й використовувати наші знання про історію, про події, які формували її для того, щоб таких трагічних подій, про які зокрема говоряться на цій виставці, більше ніколи не було ні в нашій країні, ні взагалі в історії людства.

Експозиція розповідає й про інші трагедії минулого та сучасного. Від жертв Голодомору до Маріуполя, від депортованих кримських татар до теракту в Оленівці.

Ростислав Карандєєв - в. о. міністра культури та інформаційної політики України:

Держава-агресорка на сьогодні дуже активно працює над тим, щоб донести як до своїх, звичайно, в першу чергу громадян, так і громадян світу і навіть до українців фейкову інформацію про ті події, які відбувалися на території України, виправдовуючи злочини комуністичного режиму, а також доносячи вивернуту інформацію про вчинки російської армії на окупованих територіях.

Автори виставки наголошують: росіяни й досі намагаються переконати світ, що в Україні воюють із нацистами та бойовиками. Втім у масових похованнях Бучі та Ірпеня лежать мирні люди. Російські ракети та дрони вбивають дітей і дорослих по всій Україні. Виставка "Дзеркала смерті" про всі ці трагедії минулого та дня сьогоднішнього.

Діана Попова - генеральна директорка Музею історії міста Києва:

Це не тільки Голокост, це не тільки Голодомор і не тільки трагедія кримськотатарського народу. Ми повертаємося до сучасної історії 21 століття, яке відбувається зараз під час вторгнення в Україну. Ми бачимо, наскільки вони повторюються. Мені б не хотілось окреслювати росіян саме за національною ознакою, адже ми бачимо, наскільки багато націй, які проживають на території сучасної росії, вторглися в нашу країну, і наскільки вони жахливо себе поводять саме з гуманістичних засад.

Роза Тапанова - в. о. генерального директора Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр":

Якщо ми говоримо про війну у сенсі цінностей, то це наша історія і наші знання, переосмислення дій.

Переосмислення минулої та нинішньої війни. Виставка на території меморіального комплексу "Бабин Яр" дає зрозуміти - просто зараз українці мають зробити все, аби покласти край трагедіям свого народу та більше ніколи не відбиватися у цих дзеркалах.