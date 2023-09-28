Українських біженців Євросоюз і надалі підтримуватиме. Рада міністрів ЄС із внутрішніх справ вирішила продовжити дію Директиви, яка надає українцям право легально знаходитися на території країн Євросоюзу та отримувати соціальний захист до березня 2025 року.

Про це у Брюсселі повідомив міністр внутрішніх справ головуючої в ЄС Іспанії Фернандо Гранде-Марласка Гомес. Посадовець зазначив, що ЄС підтримуватиме український народ так довго, як це буде необхідним.

Водночас Німеччина планує удвічі скоротити виплати біженцям з України. Про урізання бюджетів на допомогу нашим громадянам стали говорити й у Польщі. Поки що не йдеться про конкретні документи чи рішення, але, певно, немає диму без вогню.

За різними даними, тимчасовий захист в інших державах отримали від 4 до 5 мільйонів наших земляків.

Як їм живеться на чужині? З якими складнощами стикаються та чи планують повертатися? Думки збирала Єлизавета Яковлева.

Дарія разом із 14-річною донькою приїхала до Польщі торік у березні.

Дарія, біженка з України:

Ми приїхали з 2-ма маленькими рюкзачками. Речей майже не було взагалі.

Жінка розповідає: адаптуватися до життя в іншій країні не так просто, як здається на перший погляд. Зокрема, заважає мовний бар'єр.

Дарія, біженка з України:

Є безкоштовні курси, але якщо ти працюєш, ти не маєш часу. Я працювала в 3 зміни по 8-12 годин. І не було часу.

Без знання мови в іншій країні можна знайти хіба що виснажливу працю на заводі, каже Дарія. Та й пільги для українців - сьогодні є, завтра їх скорочують. Дарія нині сама винаймає квартиру. Із соцвиплат їй дають лише 500 злотих на місяць, на дитину.

Інна до війни мешкала на Київщині. А зараз працює помічником викладача у Празі. Каже, відчуття, що вона на чужині, не полишає її ні на хвилину.

Інна Поляк, біженка в Чехії:

Чехи - такі люди, що вони не люблять чужинців. І для українців так само допомоги було небагато. Допомога закінчилась, усього 150 днів люди отримують допомогу, а з 1 липня цього року - допомога на житло була скасована.

Навіть зарплати в українців зазвичай нижчі, ніж у місцевих на тих самих посадах. Про зменшення допомоги для біженців у різних країнах стали говорити все частіше. У Польщі та Німеччині пропонують із наступного року урізати бюджети на допомогу українцям. Втім поки що жодних конкретних кроків.

Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування:

До тих пір поки не буде конкретних законодавчих актів, говорити про те, що будуть скасовані пільги чи будуть зменшені - це передчасно. Потрібно просто дочекатися чергового рішення Європейської комісії, котра і вводила Директиву про введення статусу тимчасового захисту для українських біженців.

Втім європейці визнають: українці їм потрібні! І не лише тому, що ми працьовиті й не вимагаємо багато грошей за свою роботу.

Маргарита Ситник, речник Міграційної платформи EWL:

Нещодавно з'явилася цифра, що українці виплатили рекордну суму у 2-му кварталі - витратили в Польщі. Українці більш такі імпульсивні в покупках. І вони витрачають більше, ніж поляки, і вони підтримують економіку.

Аби підтримати більш ніж чотири мільйони українців, Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для біженців з України до 3 березня 2025 року - про це йдеться на сайті комісії. На перший погляд, за таких умов українці дедалі впевненіше осідатимуть на новому місці й не волітимуть повертатися додому.

Дарія, біженка з України (Польща):

Особисто я повернулася б вже зараз. Дуже тяжко, назву це так. Вдома є вдома.

А от Інна поки що планує залишатися у Чехії.

Інна Поляк, біженка з України (Чехія):

Найближчі 3 роки я точно буду тут, незалежно від того, чи закінчиться війна, чи ні. Просто я малолітню доньку не залишу саму.

За даними опитувань, настрої українців дійсно розділилися 50 на 50. І це досить небезпечна тенденція, каже експерт.

Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування:

Коли кожен другий українець, можливо, не повернеться до України, коли після закінчення війни у нас буде посилена трудова міграція - люди будуть виїздити з нашої країни. Нам просто не буде вистачати робочих рук.

Аби повернути наших людей додому, Україні потрібні швидкі та дієві реформи - наголошують аналітики.

Маргарита Ситник, речник Міграційної платформи EWL:

Багато українців - понад 60%, говорять, що їх спонукатиме до повернення в Україну вступ України до НАТО та ЄС. А також, хороші умови, зарплати, можливість возз'єднання з родиною і майбутнє для своїх дітей.

А головний фактор, що може підштовхнути до повернення додому навіть тих, хто нині сумнівається, є фактор безпеки. Мільйони українців виїхали та досі залишаються за кордоном лише через те, що на їхній батьківщині триває війна.