Зараз в Україні період підвищеної пожежної небезпеки. Рятувальники наголошують: вони просто не зможуть гасити лісові пожежі, через те що величезні території лісів - заміновані! Аби дати можливість працювати й надзвичайникам, і лісівникам, до справи стають сапери.

Сюжет Романа Барашева про особливості розмінування лісів на Чернігівщині.

Уламки ракет, міни, гранати. Цілу купу смертоносного мотлоху зібрали сапери в лісі під Черніговом за 4 дні. На досить невеличкій ділянці.

Владислав Гулич, командир батальйону розмінування:

Ліс дуже забруднений як розтяжками, так і мінометними мінами, ПТУРами та ракетами від системи "Ураган".

Вибухонебезпечний предмет, що несе загрозу життю, краще не чіпати й знешкодити просто на місці.

Олег Кравець, молодший сержант батальйону розмінування:

В душі - сапер. Я займався раніше пошуком і стикався з металошукачами. Знаходили монети, гільзи попадалися, розбиті міни.

Олег - родом із Кривого Рогу, був командиром відділення охорони. До розмінування територій долучився недавно, пройшовши спеціальні навчання з саперної підготовки.

Олег Кравець, молодший сержант батальйону розмінування:

Хочу приносити більше користі, я так більше життів спасу - невинних людей, дітей, бабусь, жінок.

А це головна зброя сапера - металошукач, залізний щуп і пінпоінтер.

Саме в цьому лісі минулої весни тривали бої за визволення Чернігова. Зараз ліс і забруднений мінами, і понівечений снарядами. Хлопцям потрібні не лише саперні лопатки, а й бензопили та сокири. Не завадив би й екскаватор.

Владислав Гулич, командир батальйону розмінування:

Ліс посічений боєприпасами, завалів дуже багато. Є ділянки місцевості, наприклад, 10 метрів, але ми їх можемо два дні проходити у зв'язку з великим забрудненням гільзами, залишками від гранат.

Паралельно з розмінуванням сапери очищають ліс від сміття.

Віталій Сухенко, старший сапер:

Це стовпчики стоять. Межа, яку ми вже перейшли. Де стовпчики, там немає вибухівки.

Олег Кравець, молодший сержант батальйону розмінування:

Треба бути дуже обережним. Звертати увагу на все - дуже багато розтяжок стоїть під деревами, їх листя присипало, їх не видно.

Професійний сапер має розвивати в собі детективні навички, каже командир батальйону розмінування.

Владислав Гулич, командир батальйону розмінування:

Якщо лежить в якомусь напрямку бушлат, снаряди, міни, ящики, то по них ми зчитуємо історію, що тут може бути. Можемо прочитувати імовірний напрямок розставлення мін або забруднення тої чи іншої території боєприпасами.

Наближається грибний сезон - сапери закликають людей не нехтувати особистою безпекою!

Владислав Гулич, командир батальйону розмінування:

Ні одна корзина грибів не вартує життя. Велике прохання до батьків - контролюйте своїх дітей. Зараз ліс не місце для ігор.

Штат саперів в Україні постійно зростає, кажуть урядовці. Наступного року Кабмін планує витратити на гуманітарне розмінування 2 мільярди гривень. Та поки що сапери мають доступ лише до 20 відсотків усіх забруднених територій полів, лісів та населених пунктів, а отже й роботи в них попереду не на один рік!