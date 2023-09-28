Тренування з чемпіоном. У Дніпрі український борець вільного стилю, чемпіон Європи, призер Кубка світу запросив усіх охочих на відкрите тренування і поділився секретами майстерності. Їх вже знає і моя колега Олена Мендалюк.

Біг, стрибки, оберти - інтенсивна розминка з чемпіоном Василем Михайловим дається не легко. Та попереду складніше - відпрацювання прийомів вільної боротьби.

Плечем притискаємо таз. аби він не піднявся. Намагаємося шукати ось це коліно і до себе його. Переступили. Вирівнюємо захват і перевернулись.

Василь Михайлов з Одещини. Вільною боротьбою почав займатися ще у 7 років, а вже у 13 перейшов на професійний рівень.

Василь Михайлов - чемпіон Європи з вільної боротьби:

Зараз це моє життя, моя робота, моє хобі. Це дисципліна, мужність. Це такий вид спорту, що з дитинства розвиває мужність в людині.

У його здобутках - золота медаль на Чемпіонаті Європи, яка, до речі, стала і першою за останні 10 років для української команди з вільної боротьби. Михайлов цьогоріч виборов і бронзу на Чемпіонаті світу.

Кожна медаль - дуже важка по-своєму. Тут немає такого - чемпіонат Європи чи інші турніри, кожна медаль дається дуже важко.

Нині чемпіон влаштував для всіх охочих відкрите тренування. Найменшому учаснику було 6 років. Прийшов позайматися і Станіслав. Розповідає, вільною боротьбою займається вже 5 років.

Станіслав - юний спортсмен:

Вона допомогла мені стати ще кращим, мужнішим, навчила мене терпіти біль. Мета - стати сильнішим, вийти на світовий рівень і перемагати.

Станіслав "Сікаріо" - представник спортивної спільноти Дніпропетровської області:

Здебільшого популяризацією спорту займаються ті, хто вже чогось досягнув в житті. Будуються нові зали, проводяться змагання, створюються умови, щоб діти могли займатися спортом і виходити на якийсь рівень.

На новий рівень з перших прийомів переходять учасники тренування.

Мирослава - спортсменка:

Для мене це достатньо новий захват, і мабуть, для мене найтяжче - сісти на противника. Достатньо ефективний захват.

Чемпіон поділився зі спортсменами й коронним своїм захватом.

Гор Оганесян - бронзовий призер індивідуального Кубка світу:

Часто цей прийом виручав Василя. Він міг програвати 3:0. До прикладу, переводить в партер і робить свої там 5-6 балів з одного захвату.

Спортсмени, навіть юні, секрети від чемпіона намагаються старанно виконувати, адже розуміють: в майбутньому вони їм знадобляться для перемоги.