У Кривому Розі до Дня Маріуполя влаштували кулінарне свято [ Редагувати ]
Українські вареники, кримськотатарський плов та дієтичні суші. З нагоди дня Маріуполя в центрі Кривого Рогу влаштували кулінарне свято. До 245-річчя в минулому гарного, а нині зруйнованого окупантами міста переселенці приготували улюблені страви.
Враженнями готовий ділитися наш кореспондент Артур Терещенко.
На столі пані Елеонори - вареники з м'ясом та млинці. Без цих страв, каже жінка, не минає жодне свято в сім'ї Смолянінових.
Елеонора Смолянінова, переселенка з Маріуполя:
Дуже полюбляє чоловік. І я з дитинства привчена їсти вареники. Вареники з м'ясом. Ще залишаємо маленький отвір в них, щоб вони були сочні. Це моя бабуся так готувала, мене навчила, я продовжую таку традицію.
До 245-го ювілею рідного міста маріупольці не лише приготували улюблені страви, а й розповіли історію їх виникнення на родинному столі. Пан Олег куховарить з дитинства, чоловік презентував іспанський ковбасний суп. Рецепт колись випадково знайшов в інтернеті й відтоді складна іноземна страва стала його гастрономічним шедевром.
Олег Носенко, переселенець з Маріуполя:
Півтори години йде на приготування. Кожен інгредієнт готується окремо. М'ясо окремо, картопля окремо, фарширований перець. Якби ми були зараз у Маріуполі, то приготував би бички з томатами, смажену камбалу, уху з судака та запеченого пеленгаса, але, на жаль, поки що ми не маємо такої можливості.
До презентації улюблених страв маріупольців доєднався і криворіжець Дмитро. Власник мережі м'ясних магазинів та останнім часом тісно співпрацює з місцевим центром для вимушених переселенців. Для гостей свята пан Дмитро приготував 2 казани фірмового плову. Рецепт батько Дмитра привіз після відвідин українського Криму.
Дмитро Коленьчук, житель Кривого Рогу:
Цей плов кримськотатарського походження, його навчив готувати мене мій батько. Це родинна страва, яку ми готуємо вже років 10 та навіть більше. І досить непогано виходить.
У такому форматі день Маріуполя на криворізькій землі святкують вдруге, розповідає керівник центру "ЯМаріуполь" Володимир Курський. Торік переселенці гуртом готували грецьких пирогів - страву, що нагадує мирне життя на азовському узбережжі Україні.
Володимир Курський, керівник криворізького центру допомоги переселенцям:
В нашому місті відбувалося багато різноманітних заходів, пов'язаних з гастрономією - це і фестиваль "GobyFest", це і різноманітні фестивалі національної їжі, тому маріупольцям - це дуже подобається, і ми зробили на кшталт таких свят сьогодні такий чудовий захід.
В Україні працює 21 центр "ЯМаріуполь", і першим з них відчинив свої двері саме заклад у Кривому Розі.
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