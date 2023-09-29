Наступна історія про п'ятирічного Мирона з Вінниці. Хлопчик захопив соцмережі піснею про українського полісмена. Побачивши старання малого, поліцейські організували дитині екскурсію до свого управління. Що з цього вийшло - далі.

Він так щиро заспівав, що вони не змогли пройти повз. Цю пісеньку батьки п'ятирічного Мирона виклали у соцмережах, із тегом Вінницької поліції. А правоохоронці підготували відповідь - вирішили влаштувати Мирону сюрприз. Не віртуальний, а реальний.

- Мирон, привіт! Як справи? - Нормально. - Мене звуть Іван. Я - начальник Вінницької поліції. - А я вам хотів заспівати пісню. І я собі думав, і вам заспівав пісню у караоке…

Малий із цікавістю роздивляється кабінет головного правоохоронця та міркує, ким хоче стати у майбутньому.

Хлопчика перевдягають у форму.

А далі поліцейські знайомлять сміливця зі своєю роботою.

Мирон спостерігає, як надходять виклики на спецлінію 102, дивиться, як правоохоронці стежать за безпекою у місті.

Далі звертається до патрулів.

- Патрулі Вінниці! До уваги! - Дякую за вашу працю!

На подвір'ї хлопчика чекає кінолог зі службовою вівчаркою Регіною.

Поруч криміналісти. Показують хлопчику, що міститься у їхній секретній валізі.

А далі Мирон їде в гості до бійців спецпідрозділу КОРД.

Після таких гостин Мирон каже, що остаточно визначився.

Мені найбільше сподобався КОРД.

Мирон каже: готовий служити й захищати. Лишилося лише трошки підрости.