У Вінниці поліцейські влаштували екскурсію хлопчику, що заспівав про полісмена [ Редагувати ]
Наступна історія про п'ятирічного Мирона з Вінниці. Хлопчик захопив соцмережі піснею про українського полісмена. Побачивши старання малого, поліцейські організували дитині екскурсію до свого управління. Що з цього вийшло - далі.
Він так щиро заспівав, що вони не змогли пройти повз. Цю пісеньку батьки п'ятирічного Мирона виклали у соцмережах, із тегом Вінницької поліції. А правоохоронці підготували відповідь - вирішили влаштувати Мирону сюрприз. Не віртуальний, а реальний.
- Мирон, привіт! Як справи? - Нормально. - Мене звуть Іван. Я - начальник Вінницької поліції. - А я вам хотів заспівати пісню. І я собі думав, і вам заспівав пісню у караоке…
Малий із цікавістю роздивляється кабінет головного правоохоронця та міркує, ким хоче стати у майбутньому.
Хлопчика перевдягають у форму.
А далі поліцейські знайомлять сміливця зі своєю роботою.
Мирон спостерігає, як надходять виклики на спецлінію 102, дивиться, як правоохоронці стежать за безпекою у місті.
Далі звертається до патрулів.
- Патрулі Вінниці! До уваги! - Дякую за вашу працю!
На подвір'ї хлопчика чекає кінолог зі службовою вівчаркою Регіною.
Поруч криміналісти. Показують хлопчику, що міститься у їхній секретній валізі.
А далі Мирон їде в гості до бійців спецпідрозділу КОРД.
Після таких гостин Мирон каже, що остаточно визначився.
Мені найбільше сподобався КОРД.
Мирон каже: готовий служити й захищати. Лишилося лише трошки підрости.
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