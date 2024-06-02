Втрати росії у війні в Україні за добу з 1 на 2 червня, становили 1080 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив 509 860 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 25 танків і 49 артилерійських систем.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.24 орієнтовно склали:

особового складу - 509 860 (+1080) осіб ліквідовано;

танків - 7765 (+25) од;

бойових броньованих машин - 14 980 (+33) од.;

артилерійських систем - 13 233 (+49) од.;

РСЗВ - 1089 (+1) од.;

засоби ППО - 821 (+6) од.;

літаків - 357 од.;

гелікоптерів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 699 (+82) од.;

крилатих ракет - 2268 (+38) од.;

кораблів/катерів - 27 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 18 092 (+86) од.;

спеціальної техніки - 2195 (+14) од.

Раніше ми писали про те, що з початку 1 червня на фронті вже відбулося 73 бойових зіткнень. російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Покровському, Сіверському та Курахівському напрямках.