У Миколаєві пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги [ Редагувати ]
Вибухи пролунали у Миколаєві в ніч на 29 вересня. В області була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Як зазначають місцеві жителі, у Миколаєві чули щонайменше два потужних вибухи. Перед цим у Миколаївській області була оголошена повітряна тривога.
У мережі повідомляють про нібито "приліт" двох "Іскандерів". Поки місцева влада не коментувала ситуацію на місті.
Варто зазначити, що Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку у Херсонській та Миколаївській областях.
Нагадаємо, ввечері 27 вересня окупанти вдарили по Миколаєву ракетою. За даними Миколаївської ОВА, було влучання в об’єкт інфраструктури на околицях міста.
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