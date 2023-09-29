росіянам привиділася чергова атака "українських безпілотників" у Курській області [ Редагувати ]
Потужні вибухи пролунали у російському Курську вночі 29 вересня. росіяни заявили про атаку дронів та роботу протиповітряної оборони.
Про це повідомляє губернатор Курської області Роман Старовойт в Telegram.
російський чиновник стверджує, що поблизу Курська працювала ППО. За його словами, у Курському районі безпілотник скинув дві вибухівки на підстанцію.
"Один з трансформаторів спалахнув. Знеструмлено п'ять населених пунктів та лікарню", - йдеться у повідомленні.
росіяни традиційно звинуватили в атаці українських військових.
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