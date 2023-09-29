Потужні вибухи пролунали у російському Курську вночі 29 вересня. росіяни заявили про атаку дронів та роботу протиповітряної оборони.

Про це повідомляє губернатор Курської області Роман Старовойт в Telegram.

російський чиновник стверджує, що поблизу Курська працювала ППО. За його словами, у Курському районі безпілотник скинув дві вибухівки на підстанцію.

"Один з трансформаторів спалахнув. Знеструмлено п'ять населених пунктів та лікарню", - йдеться у повідомленні.

росіяни традиційно звинуватили в атаці українських військових.