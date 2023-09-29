російська армія зранку 29 вересня завдала ракетного удару по Миколаєву. Ракети влучили в об’єкт інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.

Близько 4:13 росіяни завдали ракетного удару. Було влучання у об’єкт інфраструктури на околицях міста.

"Внаслідок чого відбулось займання сухої трави, яке було ліквідовано о 06:45", - йдеться у повідомленні.

Детальна інформація про наслідки ворожої атаки уточнюється. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, цієї ночі у Миколаєві пролунали щонайменше два потужні вибухи. В області лунала повітряна тривога.

У мережі повідомляють про нібито удар "Іскандерів", а Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.