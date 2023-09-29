Мінус 340 окупантів: у росії величезні втрати на фронті [ Редагувати ]
Сили оборони України ліквідували за добу ще 340 російських окупантів, таким чином збільшивши загальні втрати армії загарбників у живій силі до 277 660 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили ще 8 танків, 10 ББП та 34 артсистеми ворога.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 29.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 277 660 (+340) осіб ліквідовано,
- танків - 4687 (+8) од.
- бойових броньованих машин - 8972 (+10) од.
- артилерійських систем - 6409 (+34) од.
- РСЗВ - 794 (+1) од.
- засоби ППО - 536 (+1) од.
- літаків - 315 од.,
- вертольотів - 316 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4991 (+34) од.,
- крилаті ракети - 1529 од.
- кораблі/катери - 20 од.,
- підводні човни - 1 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8836 (+21) од.
- спеціальна техніка - 930 (+1).
Нагадаємо, цієї ночі у Миколаєві пролунали щонайменше два потужні вибухи. В області лунала повітряна тривога.
У мережі повідомляють про нібито удар "Іскандерів", а Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.
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