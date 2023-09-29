Сили оборони України ліквідували за добу ще 340 російських окупантів, таким чином збільшивши загальні втрати армії загарбників у живій силі до 277 660 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили ще 8 танків, 10 ББП та 34 артсистеми ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 29.09.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 277 660 (+340) осіб ліквідовано,

танків - 4687 (+8) од.

бойових броньованих машин - 8972 (+10) од.

артилерійських систем - 6409 (+34) од.

РСЗВ - 794 (+1) од.

засоби ППО - 536 (+1) од.

літаків - 315 од.,

вертольотів - 316 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4991 (+34) од.,

крилаті ракети - 1529 од.

кораблі/катери - 20 од.,

підводні човни - 1 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8836 (+21) од.

спеціальна техніка - 930 (+1).

Нагадаємо, цієї ночі у Миколаєві пролунали щонайменше два потужні вибухи. В області лунала повітряна тривога.

У мережі повідомляють про нібито удар "Іскандерів", а Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.