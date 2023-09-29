Україна отримає $300 млн від США: Палата представників ухвалила рішення [ Редагувати ]
Палата представників Конгресу США ввечері 28 вересня проголосувала за виділення 300 млн дол. на підтримку України.
Про це повідомляє Politico.
Гроші на підтримку України були вилучені з проєкту американського оборонного бюджету, і за ухвалення цієї фінансової допомоги у США голосували окремо.
Крім того, Палата представників ухвалена законопроєкт про витрати на американську оборону у сумі 826 млрд дол.
Хоча в Палата представників затвердили обидва законопроєкти, демократи побоюються, що виділення допомоги для Києва в окремий законопроєкт буде представлене російською пропагандою як відмову від України.
"Росіяни добре знаються на пропаганді. Це матиме вигляд відмови Америки від своїх зобов'язань щодо України", – сказав член комітету Палати представників з питань збройних сил, демократ Адам Сміт.
Нагадаємо, напередодні в американському Сенаті було оприлюднено проєкт тимчасового бюджету на 2024 рік, який передбачає виділення 6,152 млрд дол. на додаткову допомогу Україні.
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