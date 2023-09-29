Служба безпеки України влаштувала росіянам новий "блекаут" у Курській області. Було атаковано електричну підстанцію, до якої були підключені важливі військові об‘єкти ворога.

Про це повідомили джерела в СБУ виданню "РБК-Україна".

Поки російське Міноборони розповідає, як "знищило 11 українських безпілотників" у Курській області, СБУ успішно атакували електричну підстанцію.

Саме до неї в тому числі були підключені важливі військові об‘єкти ворога. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі.

"Якщо рф і далі буде обстрілювати наші об’єкти інфраструктури, отримає у відповідь ще більше "бавовни", - додали джерела в спецслужбах.

Нагадаємо, у Курській області сьогодні вночі лунали вибухи.