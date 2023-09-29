Співак Віталій Козловський, який вже декілька місяців захищає Україну від російських окупантів, показав нові кадри з фронту.

Військовий поскаржився на погане самопочуття і провів екскурсію у бліндажі. Відео виклав в Instagram.

Спочатку Віталій показав місце, де воїни зберігають продукти, після чого перемістився у бліндаж.

"А це вхід у місце, де ми живемо, спимо, відпочиваємо. Ось моя подушка, зашмаркані серветки, зброя. Живемо з мишами, які бігають по нас цілу ніч. Прикольно. Не так я собі уявляв життя, яке в мене складеться, а воно так бере й складається", – поділився Козловський.

Після чого військовий випив чаю і помилувався світанком.

"Зараз будь-яка дрібничка видається прекрасною. Чому? Тому, що сьогодні, наприклад, ранок дуже тихий. Немає вибухів. Це рідкість тут. І ця ніч була якоюсь тихою. Насправді, в такі моменти потрібно більше перейматися. Тому, що, як правило, тиша перед бурею. Що буде далі – не зрозуміло. Але ми на позитиві", – підсумував артист.