Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запевнив, що його країна дотримується курсу на співпрацю з москвою і не є антиросією. Так він прокоментував в інтерв'ю "Казинформ" свої вчорашні слова, сказані на спільній прес-конференції з канцлером ФРН Олафом Шольцем щодо дотримання санкційного режиму проти росії.

Казахстан не является анти-Россией, мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире. Как я сказал на той пресс-конференции, у нас есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи.

Токаєв заявив, що вважає санкційне протистояння контрпродуктивним для міжнародних відносин, "які зазнали ерозії внаслідок загострення глобальної ситуації".

Токаєв наголосив, що Казахстан не має товарів, які підпадають під санкційні обмеження. При цьому він стверджує, що Казахстан не бере участі у так званому паралельному імпорті в росію.

Хотел бы подчеркнуть, что Казахстан не располагает товарами, попадающими под санкционные ограничения, и, следовательно, не торгует ими. Казахстан также не участвует в так называемом параллельном импорте в Россию.

28 вересня Касим-Жомарт Токаєв прибув до Німеччини з офіційним візитом. На зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцем Токаєв заявив, що Казахстан однозначно дотримуватиметься санкційного режиму проти росії.

Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий направленных на обход санкционного режима, мне кажется, не должно быть

Токаєв також заявив, що у Казахстану немає "жодних побоювань щодо територіальних претензій з боку росії", кордон двох країн делімітований і значною мірою демаркований.

Нагадаємо, у червні 2022 року президент Казахстану в присутності путіна назвав "ДНР" І "ЛНР" квазідержавами, які не варто визнавати.