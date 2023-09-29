Репера Лігалайза зняли з літака через російський паспорт [ Редагувати ]
Російський репер Лігалайз (Андрій Меньшиков) повідомив, що його концерт у Будві (Чорногорія), який мав відбутися 30 вересня, переноситься.
Музикант пояснив, що польська авіакомпанія LOT не пустила його та інших пасажирів з російськими паспортами на літак з Астани до Варшави.
Никакого негатива по отношению к решению авиаперевозчика не испытываю. Готов нести ответственность за чудовищные преступления, которые совершает моя страна. Не считаю это померными "страданиями", по сравнению с настоящими страданиями украинцев.
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