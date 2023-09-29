Російський репер Лігалайз (Андрій Меньшиков) повідомив, що його концерт у Будві (Чорногорія), який мав відбутися 30 вересня, переноситься.

Музикант пояснив, що польська авіакомпанія LOT не пустила його та інших пасажирів з російськими паспортами на літак з Астани до Варшави.