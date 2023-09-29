Ввечері у четвер, 28 вересня, володимир путін провів зустріч із колишнім начальником штабу ПВК "Вагнер" Андрієм Трошевим ("Седой") та заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим. Про це пресслужба Кремля повідомила вранці у п'ятницю.

Як йдеться у повідомленні, обговорювалися "добровольчі підрозділи". путін на початку зустрічі сказав, що Трошев займається формуванням "добровольчих підрозділів" (ПВК "Вагнер" не називається) які воюватимуть, зокрема, проти України.

З публікації на сайті Кремля випливає, що саме "Седой" тепер офіційно курирує основні операції ПВК "Вагнера".

Раніше речник путіна Дмитро Пєсков, Трошев уже працює у міноборони. Саме військове відомство, схоже, отримує під свій контроль та операції ПВК за кордоном.

Це випливає з того, що в Кремлі разом із "Сивим" був Юнус-Бек Євкуров, який останнім часом активно їздить до країн Африки та домовляється про продовження закордонних операцій вагнерівців.

Сама назва ПВК "Вагнер", найвірогідніше, буде скасована: принаймні в стенограмі зустрічі вона жодного разу не згадується.

На останній відомій зустрічі путіна з командирами ПВК 29 червня, за кілька днів після заколоту, путін, за його власними словами, вже пропонував вагнерівцям продовжити роботу під керівництвом "Сєдого".

Многие кивали, когда я это говорил. А [Евгений] Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: Нет, ребята не согласны с таким решением.

Російські Z-канали у вівторок писали, що бійці "Вагнера" під керівництвом Трошева вже з'явилися на фронті під Бахмутом. За даними пропагандистів, для операцій в Україні Трошев набирає групи найманців, які перебувають у Білорусі та країнах Африки. При цьому близькі до "Вагнера" телеграм-канали наголошують, що йдеться про бійців, які відмовилися від участі у заколоті Пригожина.

Андрій Трошев ("Седой"), згідно з санкційними документами ЄС, займав у "Вагнері" посаду виконавчого директора. У Сирії він був начальником штабу ПВК. Має зірку "Героя Росії", брав участь у війнах в Афганістані та Чечні.