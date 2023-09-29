У 82-гі роковини трагедії Бабиного Яру президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв масових розстрілів нацистами мирних жителів в окупованому Києві в роки Другої світової війни. Про це повідомляє сайт Офісу президента.

Глава держави встановив лампадку до пам’ятного знака "Менора" на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

У вшануванні пам’яті розстріляних євреїв та інших жертв нацистів також узяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Праведник народів світу Василь Назаренко, родичі й нащадки жертв Бабиного Яру, Праведників, колишні в’язні гетто й нацистських концтаборів.

Серед присутніх були рабини з різних міст України, які прийшли разом з заступником голови ради Федерації єврейських громад України, рабином Рафаелем Рутманом.

Представники іудейських релігійних організацій прочитали поминальну молитву. Під час спілкування з учасниками заходу президент сказав:

Дякую, що ви сьогодні знайшли можливість бути тут, на вшануванні пам’яті жертв Бабиного Яру, нацистських репресій, Голокосту. Дякую єврейським релігійним представникам, які молилися за вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру.

Володимир Зеленський відзначив героїзм Праведників народів світу.

Дуже важливо завжди пам’ятати історію, не забувати. Тому що "Ніколи знову!" - це не порожні слова".

Від імені Президента також встановлено кошики квітів до пам’ятника громадянам, страченим нацистами в Бабиному Яру, та до пам’ятників українській письменниці Олені Телізі й розстріляним нацистами ромам.

Трагедія у Бабиному Яру в роки Другої Світової війни стала всесвітнім символом Голокосту. 29 вересня 1941 року нацисти розпочали масові розстріли єврейського населення Києва в урочищі.

Того дня було розстріляно понад 22 тисячі людей. Конвеєр смерті на тому не зупинився і до середини жовтня кількість жертв перевищила 50 тисяч.