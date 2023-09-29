Митниця Литви висунула нову вимогу до власників автомобілів з російськими номерами: машини, які потрапили до країни до набуття чинності заборони на в'їзд (11 вересня 2023 року), мають бути вивезені з території республіки та Євросоюзу. Відповідну заяву опубліковано на сайті митниці Литви.

Заборона стосується також кемперів та мікроавтобусів місткістю до десяти осіб. Виняток - автомобілі з російськими номерами, які їдуть транзитом через Литву до Калінінградської області.

Згідно з вимогою, транзит не повинен перевищувати 24 години, а за кермом автомобіля обов'язково має бути його власник. У разі невиконання нової вимоги литовська влада оштрафує або конфіскує автомобілі.

В'їзд на машинах з російськими номерами заборонили Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія та Польща. Таке рішення було ухвалено на основі рекомендацій Єврокомісії.

Нагадаємо, Єврокомісія підтвердила, що росіянам заборонений в'їзд до країн Євросоюзу на особистих автомобілях, зареєстрованих у рф, оскільки це розцінюватиметься як заборонений імпорт. Росіянам також заборонено ввозити до ЄС особисті речі, до яких віднесли смартфони та ноутбуки.