Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що два його сини служать у Збройних Силах України. Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Таким чином Данілов спростував чутки про те, що його сини призовного віку виїхали з України.

Звідки ви знаєте, де мої діти? Коли виходить людина і починає щось там розповідати. Ну, звідки тобі це взагалі відомо? Діти жартують, кажуть, що приїжджають до мене з Парижа, Лондона, Маямі. У одного Париж - це військова частина, у другого - частина територіальної оборони під Києвом у селі.

Нагадаємо, що новий міністр оборони України Рустем Умєров заявив про плани створити єдиний електронний реєстр призовників на основі "Дії".

З 1 жовтня 2023 року українські жінки-медики обов'язково мають стати на військовий облік. У Держприкордонслужбі заявили, що не заборонятимуть жінкам-медикам виїжджати з України.