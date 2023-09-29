Українець Никита Ізмайлов, інвестор та фаундер фінтехфонду N1, а також акціонер Parimatch, навесні 2023 року інвестував у стартап SteadyPay фірми Steadypay Limited, зареєстрованої у Великій Британії разом із колишнім заступником голови правління російського "Газпромбанку" Олегом (Аланом) Ваксманом. Відповідна інформація оприлюднена та доступна у відкритому реєстрі юридичних осіб Великобританії.

На сайті фінтехфонду N1 в розділі проєкти також є інформація про кредитну платформу SteadyPay. "SteadyPay - кредитна платформа для людей із нестабільним доходом.

Рішення на основі штучного інтелекту аналізують відкриті дані користувачів для прогнозування їхньої кредитоспроможності. На основі цих прогнозів Steadypay поповнює банківський рахунок вже перевіреного надійного користувача платформи, якщо його заробіток падає нижче за середньомісячний", - йдеться на сайті проекту.

Цікаво, що росіянин Олег (Алан) Ваксман, згідно з його публічною біографією, здобув освіту в ПАР, де встиг ще трохи попрацювати в банку, а потім переїхав на роботу до Лондона. З 2010 по грудень 2018 був членом правління, першим віце-президентом, потім - заступником голови правління "Газпромбанку". Незмінним головою ради директорів цього банку є голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, який входить до найближчого оточення Володимира Путіна.

За даними британських реєстрів, Олег (Алан) Ваксман має громадянство ПАР, проте, за даними російських ЗМІ, він також має російське громадянство. У "Газпромбанку" він займався Private Banking, персональним банківським обслуговуванням VIP-клієнтів із політичної "верхівки" РФ.

Ймовірно, він вказав громадянство ПАР та змінив ім'я, щоб не потрапити під санкції, оскільки Великобританія, США та європейські країни ввели санкції проти "Газпромбанку" та пов'язаних із ними осіб після 24 лютого 2022 року. Дружина Олега Ваксмана Ірина є росіянкою, що підтверджують англійські реєстри.

Олег Ваксман є одним із засновників фонду Digital Horizon, який інвестує у високотехнологічні b2b-проекти в Європі, Росії та Ізраїлі. Кошти походження фонду не розкриваються.

Никита Ізмайлов, як він сам розповідав в інтерв'ю, 2012 року почав працювати в букмекерській конторі Parimatch фінансовим директором - і за кілька років став акціонером компанії, так заробивши свій перший мільйон. За його словами, він вклав у фінтехфонд N1 близько $10 млн. особистих коштів. Декілька років тому Микита Ізмайлов на гроші, отримані від Parimatch, запустив віртуальний банк Sportbank на базі ТАСкомбанку Сергія Тігіпка, а також кілька фірм, які займаються видачею мікропозик.

Нагадаємо, кілька місяців тому Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ввела санкції щодо компанії Parimatch терміном на 50 років через зв'язки з Росією. Офіційна причина цього пакету санкцій - російське походження або співпраця з країною-агресором.

"Наші спецслужби провели значну роботу з верифікації осіб, пов'язаних із державою-агресором. Ми перекриваємо ще одне джерело податкового наповнення бюджету Росії", - відзначила перша віце-прем'єрка уряду Юлія Свириденко.

Не виключено, що найближчим часом українські та закордонні правоохоронні органи, а також Нацбанк України виявлять інтерес до "бізнесу" та російських зв'язків Никити Ізмайлова, походження коштів та інвестицій у Sportbank, а також виведення грошей за кордон.