У мережі з'явилося фото українського полоненого у російському суді. Над захисником України, який брав участь у боях за "Азовсталь", рашисти влаштували публічне судилище.

Нагадаємо, у середу, 27 вересня, у Ростові-на-Дону розпочалось ще один судовий розгляд справи, пов'язаної з захисниками Маріуполя з полку "Азов".

24 Героїв росіяни засуджуватимуть до пожиттєвого ув’язнення лише за те, що вони боронили свою (нашу) країну. Серед них - вісім жінок.

Українцям інкримінують ст. 278 (Насильственный захват власти) и ст. 205.5 (Участие в террористической организации) Кримінального кодексу росії.

За наявними даними, Москва може утримувати в полоні щонайменше 700 солдатів, які захищали металургійний комбінат "Азовсталь" у перші місяці війни.

Тим часом на утримання одного російського військовополоненого з бюджету України витрачають майже 10 000 грн щомісяця. на місяць. У полонених росіян забезпечені всі умови згідно з Женевськими конвенціями. У тому числі й триразове харчування, яке за калорійністю відповідає харчуванню української армії.

Нагадаємо, росіяни засудили о 13 років тюрми полоненого військового та екс-журналіста "Інтера" Максима Буткевича.