Під Львовом заступниця голови військово-лікарської комісії намагалася з'їсти хабар (фото) [ Редагувати ]
На Львівщині заступниця голови лікарсько-консультативної комісії намагалася з'їсти хабар. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили злочинну групу з-поміж посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Вони вимагали хабар у військовослужбовця за встановлення другої групи інвалідності його батькові, що давало б змогу завершити службу.
Голова Самбірської МСЕК, керівники лікарсько-консультативної комісії Турківської міської лікарні обіцяли оформити відповідні документи за $3,2 тисячі.
Гроші зловмисники отримували трьома траншами. Під час передачі останньої суми правоохоронці "на гарячому" затримали у місті Турка заступницю голови лікарсько-консультативної комісії.
Під час затримання посадовиця намагалася позбутися грошей - з'їсти стодоларову купюру. Правоохоронці цьому завадили, а гроші вилучили. Затримані також інші учасники злочинної групи.
Під час обшуків за місцем роботи та у помешканнях фігурантів вилучені документи та гроші - майже $30 тис., понад 10,6 тис. євро, 37 тис. грн та 520 злотих.
Розслідування триває, встановлюються інші можливі факти зловживань.
Трьом посадовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів та усунення їх від виконання обов’язків.
Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила, що підозри отримали 42-річна керівниця одного з районних центрів медико-соціальної експертизи Львівської облради, 42-річний керівник лікарсько-консультативної комісії та його 59-річна заступниця.
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